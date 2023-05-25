https://ria.ru/20230525/raskhody-1874175127.html

Венгрия планирует увеличить оборонные расходы

Венгрия планирует увеличить оборонные расходы - РИА Новости, 25.05.2023

Венгрия планирует увеличить оборонные расходы

Венгрия планирует увеличить оборонные расходы в бюджете на 2024 год, поскольку рассчитывает, что конфликт на Украине может затянуться, заявил министр финансов... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T18:44

2023-05-25T18:44

2023-05-25T18:44

в мире

венгрия

украина

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153176/98/1531769846_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_209f50b10065b1966e6585f7331cb581.jpg

БУДАПЕШТ, 25 мая - РИА Новости. Венгрия планирует увеличить оборонные расходы в бюджете на 2024 год, поскольку рассчитывает, что конфликт на Украине может затянуться, заявил министр финансов Венгрии Михай Варга. "В бюджете на 2024 год больше средств пойдет на военные расходы, усиливается таким образом фонд обороны... Мы рассчитываем, что военная ситуация (на Украине - ред.) может затянуться, венгерскому бюджету надо готовиться к тому, что война не закончится в ближайшее время, будет продолжаться и в 2024 году и ее последствия будут затрагивать нас", - сказал Варга на правительственном брифинге. По его словам, запланированные расходы из фонда обороны составят в 2024 году более 1300 миллиардов форинтов (около 3,75 миллионов долларов). Глава венгерского минфина отметил, что правительство также намерено сохранить выплаты тринадцатой пенсии и программу сокращения расходов на коммунальные платежи. В конце мая 2022 года правительство Венгрии объявило режим ЧП на всей территории страны на фоне ситуации на Украине. Одной из мер стало введение налога на сверхприбыль, доход от которого направляется в фонд сокращения коммунальных расходов и фонд обороны.

https://ria.ru/20230524/evropa-1873621075.html

https://ria.ru/20230522/evropa-1873420910.html

венгрия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, украина, экономика