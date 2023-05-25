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Венгрия планирует увеличить оборонные расходы - РИА Новости, 25.05.2023
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18:44 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/raskhody-1874175127.html
Венгрия планирует увеличить оборонные расходы
Венгрия планирует увеличить оборонные расходы - РИА Новости, 25.05.2023
Венгрия планирует увеличить оборонные расходы
Венгрия планирует увеличить оборонные расходы в бюджете на 2024 год, поскольку рассчитывает, что конфликт на Украине может затянуться, заявил министр финансов... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T18:44
2023-05-25T18:44
в мире
венгрия
украина
экономика
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БУДАПЕШТ, 25 мая - РИА Новости. Венгрия планирует увеличить оборонные расходы в бюджете на 2024 год, поскольку рассчитывает, что конфликт на Украине может затянуться, заявил министр финансов Венгрии Михай Варга. "В бюджете на 2024 год больше средств пойдет на военные расходы, усиливается таким образом фонд обороны... Мы рассчитываем, что военная ситуация (на Украине - ред.) может затянуться, венгерскому бюджету надо готовиться к тому, что война не закончится в ближайшее время, будет продолжаться и в 2024 году и ее последствия будут затрагивать нас", - сказал Варга на правительственном брифинге. По его словам, запланированные расходы из фонда обороны составят в 2024 году более 1300 миллиардов форинтов (около 3,75 миллионов долларов). Глава венгерского минфина отметил, что правительство также намерено сохранить выплаты тринадцатой пенсии и программу сокращения расходов на коммунальные платежи. В конце мая 2022 года правительство Венгрии объявило режим ЧП на всей территории страны на фоне ситуации на Украине. Одной из мер стало введение налога на сверхприбыль, доход от которого направляется в фонд сокращения коммунальных расходов и фонд обороны.
https://ria.ru/20230524/evropa-1873621075.html
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в мире, венгрия, украина, экономика
В мире, Венгрия, Украина, Экономика
Венгрия планирует увеличить оборонные расходы

Венгрия увеличит оборонные расходы из-за возможного затягивания конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБудапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Будапешт, Венгрия. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 25 мая - РИА Новости. Венгрия планирует увеличить оборонные расходы в бюджете на 2024 год, поскольку рассчитывает, что конфликт на Украине может затянуться, заявил министр финансов Венгрии Михай Варга.
"В бюджете на 2024 год больше средств пойдет на военные расходы, усиливается таким образом фонд обороны... Мы рассчитываем, что военная ситуация (на Украине - ред.) может затянуться, венгерскому бюджету надо готовиться к тому, что война не закончится в ближайшее время, будет продолжаться и в 2024 году и ее последствия будут затрагивать нас", - сказал Варга на правительственном брифинге.
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По его словам, запланированные расходы из фонда обороны составят в 2024 году более 1300 миллиардов форинтов (около 3,75 миллионов долларов).
Глава венгерского минфина отметил, что правительство также намерено сохранить выплаты тринадцатой пенсии и программу сокращения расходов на коммунальные платежи.
В конце мая 2022 года правительство Венгрии объявило режим ЧП на всей территории страны на фоне ситуации на Украине. Одной из мер стало введение налога на сверхприбыль, доход от которого направляется в фонд сокращения коммунальных расходов и фонд обороны.
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