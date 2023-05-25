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При обстреле Горловки пострадали семь человек - РИА Новости, 25.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:50 25.05.2023
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При обстреле Горловки пострадали семь человек
При обстреле Горловки пострадали семь человек - РИА Новости, 25.05.2023
При обстреле Горловки пострадали семь человек
Число раненных в результате обстрела украинскими войсками Горловки увеличилось до семи, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T18:50
2023-05-25T18:50
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Число раненных в результате обстрела украинскими войсками Горловки увеличилось до семи, сообщил мэр города Иван Приходько. &quot;Количество раненых увеличилось до семи&quot;, - написал Приходько в своем телеграм-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о двух обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил о ранении двух детей и двух взрослых мирных жителей. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК
При обстреле Горловки пострадали семь человек

Мэр Приходько: при обстреле Горловки украинскими войсками ранены семь человек

© Фото : пресс-служба мэра ГорловкиПоследствия обстрела Горловки со стороны ВСУ
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : пресс-служба мэра Горловки
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Число раненных в результате обстрела украинскими войсками Горловки увеличилось до семи, сообщил мэр города Иван Приходько.
«

"Количество раненых увеличилось до семи", - написал Приходько в своем телеграм-канале.

Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о двух обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил о ранении двух детей и двух взрослых мирных жителей.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦКК
 
 
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