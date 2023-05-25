https://ria.ru/20230525/ranenye-1874175947.html

При обстреле Горловки пострадали семь человек

При обстреле Горловки пострадали семь человек - РИА Новости, 25.05.2023

При обстреле Горловки пострадали семь человек

Число раненных в результате обстрела украинскими войсками Горловки увеличилось до семи, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T18:50

2023-05-25T18:50

2023-05-25T18:50

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Число раненных в результате обстрела украинскими войсками Горловки увеличилось до семи, сообщил мэр города Иван Приходько. "Количество раненых увеличилось до семи", - написал Приходько в своем телеграм-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о двух обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил о ранении двух детей и двух взрослых мирных жителей. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

донецк

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк