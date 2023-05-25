При обстреле Горловки пострадали семь человек

Мэр Приходько: при обстреле Горловки украинскими войсками ранены семь человек
"Количество раненых увеличилось до семи", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
"Количество раненых увеличилось до семи", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
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