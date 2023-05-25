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В Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету
В Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету - РИА Новости, 26.05.2023
В Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету
Система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету в районе Морозовска в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-25T23:19
2023-05-25T23:19
2023-05-26T01:19
специальная военная операция на украине
морозовск
ростовская область
василий голубев
украина
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету в районе Морозовска в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев."В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу", — написал он в Telegram-канале.Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие.Указом президента с 20 октября 2022 года на территории Ростовской области действует режим "среднего уровня реагирования". В регионе усилили режим охраны общественного порядка, важных объектов транспорта, связи и энергетики, ввели особый режим работы этих объектов.
https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1873955130.html
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морозовск, ростовская область, василий голубев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Морозовск, Ростовская область, Василий Голубев, Украина, Вооруженные силы Украины
В Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету
Ростовский губернатор Голубев заявил, что комплекс ПВО сбил вблизи Морозовска ракету ВСУ