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В Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:19 25.05.2023 (обновлено: 01:19 26.05.2023)
https://ria.ru/20230525/raketa-1874225549.html
В Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету
В Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету - РИА Новости, 26.05.2023
В Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету
Система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету в районе Морозовска в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-25T23:19
2023-05-26T01:19
специальная военная операция на украине
морозовск
ростовская область
василий голубев
украина
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету в районе Морозовска в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев."В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу", — написал он в Telegram-канале.Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие.Указом президента с 20 октября 2022 года на территории Ростовской области действует режим "среднего уровня реагирования". В регионе усилили режим охраны общественного порядка, важных объектов транспорта, связи и энергетики, ввели особый режим работы этих объектов.
https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1873955130.html
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морозовск, ростовская область, василий голубев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Морозовск, Ростовская область, Василий Голубев, Украина, Вооруженные силы Украины
В Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету

Ростовский губернатор Голубев заявил, что комплекс ПВО сбил вблизи Морозовска ракету ВСУ

© Кадр видео очевидцаРабота системы ПВО
Работа системы ПВО
© Кадр видео очевидца
Работа системы ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету в районе Морозовска в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев.
"В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу", — написал он в Telegram-канале.
Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие.
Указом президента с 20 октября 2022 года на территории Ростовской области действует режим "среднего уровня реагирования". В регионе усилили режим охраны общественного порядка, важных объектов транспорта, связи и энергетики, ввели особый режим работы этих объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеМорозовскРостовская областьВасилий ГолубевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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