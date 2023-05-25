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В Иране назвали презентацию "Хайбара" символом оборонной мощи страны - РИА Новости, 25.05.2023
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18:22 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/raketa-1874166385.html
В Иране назвали презентацию "Хайбара" символом оборонной мощи страны
В Иране назвали презентацию "Хайбара" символом оборонной мощи страны - РИА Новости, 25.05.2023
В Иране назвали презентацию "Хайбара" символом оборонной мощи страны
Презентация баллистической ракеты четвертого поколения "Хорремшехр", получившей название "Хайбар", наряду с внешней политикой Ирана является еще одним символом... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T18:22
2023-05-25T18:22
в мире
иран
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Презентация баллистической ракеты четвертого поколения "Хорремшехр", получившей название "Хайбар", наряду с внешней политикой Ирана является еще одним символом оборонной мощи страны, заявил на своей странице в Twitter официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. "Презентация баллистической ракеты четвертого поколения "Хорремшехр", получившей название "Хайбар" и созданной министерством обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран… наряду с… внешней политикой страны, является еще одним символом оборонной мощи… в (вопросе) обеспечения безопасности и национальных интересов сильного и независимого Ирана", – приводит слова Канаани агентство Fars. В четверг утром минобороны Ирана представило новейшую стратегическую баллистическую ракету большой дальности семейства "Хорремшехр", получившую название "Хайбар" и являющуюся модернизацией предыдущих моделей ракет. По словам министра обороны и поддержки вооруженных сил Ирана бригадного генерала Мохаммада Резы Аштиани, эта ракета невосприимчива к атакам РЭБ и вражеской системе ПВО, для нее можно использовать различные типы боеголовок, она обладает мобильностью и может быть подготовлена к работе за короткое время. Дальность ракеты составляет две тысячи километров, а боеголовка обладает большой взрывной мощностью.
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в мире, иран
В мире, Иран
В Иране назвали презентацию "Хайбара" символом оборонной мощи страны

МИД Ирана: презентация ракеты "Хайбар" — еще один символ оборонной мощи страны

© Фото : IRNAИранская баллистическая ракета "Хейбар"
Иранская баллистическая ракета Хейбар - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : IRNA
Иранская баллистическая ракета "Хейбар"
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Презентация баллистической ракеты четвертого поколения "Хорремшехр", получившей название "Хайбар", наряду с внешней политикой Ирана является еще одним символом оборонной мощи страны, заявил на своей странице в Twitter официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
«
"Презентация баллистической ракеты четвертого поколения "Хорремшехр", получившей название "Хайбар" и созданной министерством обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран… наряду с… внешней политикой страны, является еще одним символом оборонной мощи… в (вопросе) обеспечения безопасности и национальных интересов сильного и независимого Ирана", – приводит слова Канаани агентство Fars.
В четверг утром минобороны Ирана представило новейшую стратегическую баллистическую ракету большой дальности семейства "Хорремшехр", получившую название "Хайбар" и являющуюся модернизацией предыдущих моделей ракет. По словам министра обороны и поддержки вооруженных сил Ирана бригадного генерала Мохаммада Резы Аштиани, эта ракета невосприимчива к атакам РЭБ и вражеской системе ПВО, для нее можно использовать различные типы боеголовок, она обладает мобильностью и может быть подготовлена к работе за короткое время. Дальность ракеты составляет две тысячи километров, а боеголовка обладает большой взрывной мощностью.
 
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