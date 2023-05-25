https://ria.ru/20230525/radonitsa-1874106970.html

Радоница стала официальным нерабочим днем в Краснодарском крае

Радоница стала официальным нерабочим днем в Краснодарском крае - РИА Новости, 25.05.2023

Радоница стала официальным нерабочим днем в Краснодарском крае

День поминовения усопших Радоница объявлен в Краснодарском крае нерабочим днем до 2053 года, сообщает пресс-служба законодательного собрания Краснодарского края РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T14:58

2023-05-25T14:58

2023-05-25T14:58

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КРАСНОДАР, 25 мая - РИА Новости. День поминовения усопших Радоница объявлен в Краснодарском крае нерабочим днем до 2053 года, сообщает пресс-служба законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК). "Радоница в Краснодарском крае стала официальным нерабочим днем", - говорится в сообщении. Уточняется, что такое решение приняли депутаты на 17-й сессии регионального парламента в ответ на обращение митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория, "чтобы дать возможность жителям края провести праздник Радоницы в соответствии с православной традицией – в молитве и поминовении усопших". По данным пресс-службы, при совпадении выходного дня и Радоницы выходной день переноситься не будет. В следующем году таким нерабочим днем будет 14 мая. В приложении к тексту закона дни Радоницы указаны вплоть до 2053 года. "Установление Радоницы на Кубани официальным нерабочим днем на законодательном уровне – это вполне ожидаемое жителями региона и оправданное с точки зрения рационального подхода решение. Оно позволит кубанцам, чьи родственники покоятся в разных населенных пунктах, заблаговременно планировать свои поездки", – передаёт пресс-служба слова председателя парламента Кубани Юрия Бурлачко. Ранее этот день объявлялся в регионе выходным специальным постановлением губернатора.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

краснодарский край, праздник, религия, россия