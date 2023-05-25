https://ria.ru/20230525/radonitsa-1874106970.html
Радоница стала официальным нерабочим днем в Краснодарском крае
Радоница стала официальным нерабочим днем в Краснодарском крае - РИА Новости, 25.05.2023
Радоница стала официальным нерабочим днем в Краснодарском крае
День поминовения усопших Радоница объявлен в Краснодарском крае нерабочим днем до 2053 года, сообщает пресс-служба законодательного собрания Краснодарского края РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:58
2023-05-25T14:58
2023-05-25T14:58
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 25 мая - РИА Новости. День поминовения усопших Радоница объявлен в Краснодарском крае нерабочим днем до 2053 года, сообщает пресс-служба законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК). "Радоница в Краснодарском крае стала официальным нерабочим днем", - говорится в сообщении. Уточняется, что такое решение приняли депутаты на 17-й сессии регионального парламента в ответ на обращение митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория, "чтобы дать возможность жителям края провести праздник Радоницы в соответствии с православной традицией – в молитве и поминовении усопших". По данным пресс-службы, при совпадении выходного дня и Радоницы выходной день переноситься не будет. В следующем году таким нерабочим днем будет 14 мая. В приложении к тексту закона дни Радоницы указаны вплоть до 2053 года. "Установление Радоницы на Кубани официальным нерабочим днем на законодательном уровне – это вполне ожидаемое жителями региона и оправданное с точки зрения рационального подхода решение. Оно позволит кубанцам, чьи родственники покоятся в разных населенных пунктах, заблаговременно планировать свои поездки", – передаёт пресс-служба слова председателя парламента Кубани Юрия Бурлачко. Ранее этот день объявлялся в регионе выходным специальным постановлением губернатора.
https://ria.ru/20230524/kuban-1873967488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, праздник, религия, россия
Краснодарский край, Краснодарский край, Праздник, Религия, Россия
Радоница стала официальным нерабочим днем в Краснодарском крае
В Краснодарском крае день поминовения усопших — Радоницу — объявили нерабочим до 2053 года
КРАСНОДАР, 25 мая - РИА Новости.
День поминовения усопших Радоница объявлен в Краснодарском крае нерабочим днем до 2053 года, сообщает пресс-служба
законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК).
«
"Радоница в Краснодарском крае стала официальным нерабочим днем", - говорится в сообщении.
Уточняется, что такое решение приняли депутаты на 17-й сессии регионального парламента в ответ на обращение митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория, "чтобы дать возможность жителям края провести праздник Радоницы в соответствии с православной традицией – в молитве и поминовении усопших".
По данным пресс-службы, при совпадении выходного дня и Радоницы выходной день переноситься не будет. В следующем году таким нерабочим днем будет 14 мая. В приложении к тексту закона дни Радоницы указаны вплоть до 2053 года.
"Установление Радоницы на Кубани официальным нерабочим днем на законодательном уровне – это вполне ожидаемое жителями региона и оправданное с точки зрения рационального подхода решение. Оно позволит кубанцам, чьи родственники покоятся в разных населенных пунктах, заблаговременно планировать свои поездки", – передаёт пресс-служба слова председателя парламента Кубани Юрия Бурлачко.
Ранее этот день объявлялся в регионе выходным специальным постановлением губернатора.
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