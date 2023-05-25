https://ria.ru/20230525/pvo-1874114454.html
Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов - РИА Новости, 25.05.2023
Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:25
2023-05-25T15:25
2023-05-25T15:25
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Червоная Диброва, Кременная, Житловка, Затишное, Новокраснянка Луганской народной республики, Светлодарское, Евгеновка, Зеленый Гай Донецкой народной республики, Чубаревка Запорожской области, а также Каиры Херсонской области", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация ВС РФ в течение суток поразила 95 артиллерийских подразделений, а также живую силу и боевую технику украинских войск в 102 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 429 украинских боевых самолетов, 235 вертолетов, 4321 беспилотный летательный аппарат, 424 зенитных ракетных комплекса, 9298 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4901 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10447 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874056114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов и восемь снарядов HIMARS