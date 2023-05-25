https://ria.ru/20230525/pvo-1874114454.html

Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов - РИА Новости, 25.05.2023

Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T15:25

2023-05-25T15:25

2023-05-25T15:25

специальная военная операция на украине

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запорожская область

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Червоная Диброва, Кременная, Житловка, Затишное, Новокраснянка Луганской народной республики, Светлодарское, Евгеновка, Зеленый Гай Донецкой народной республики, Чубаревка Запорожской области, а также Каиры Херсонской области", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация ВС РФ в течение суток поразила 95 артиллерийских подразделений, а также живую силу и боевую технику украинских войск в 102 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 429 украинских боевых самолетов, 235 вертолетов, 4321 беспилотный летательный аппарат, 424 зенитных ракетных комплекса, 9298 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4901 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10447 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874056114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф, безопасность