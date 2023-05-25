https://ria.ru/20230525/pvo-1873978853.html
В Киевской области работают силы ПВО
В Киевской области работают силы ПВО - РИА Новости, 25.05.2023
В Киевской области работают силы ПВО
Силы ПВО работают в Киевской области, в регионе звучит воздушная тревога, сообщает Киевская областная военная администрация. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T00:46
2023-05-25T00:46
2023-05-25T01:09
специальная военная операция на украине
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киев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Силы ПВО работают в Киевской области, в регионе звучит воздушная тревога, сообщает Киевская областная военная администрация. "В Киевской области опасность применения вражеских БПЛА. Силы ПВО уже работают", - говорится в сообщении обладминистрации в телеграм-канале. Ранее воздушную тревогу объявили в Черниговской и Киевской областях, теперь она, помимо этого, звучит в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Ровненской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Николаевская область, Киев
В Киевской области работают силы ПВО
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