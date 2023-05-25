https://ria.ru/20230525/putin-1874211035.html

Россия никогда не меняла свою позицию по Лачинскому коридору, заявил Путин

Россия никогда не меняла свою позицию по Лачинскому коридору, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2023

Россия никогда не меняла свою позицию по Лачинскому коридору, заявил Путин

Россия никогда не меняла своей позиции в отношении Лачинского коридора, которая отражена в трехсторонних договоренностях между Москвой, Ереваном и Баку, заявил... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T20:52

2023-05-25T20:52

2023-05-25T20:56

россия

владимир путин

никол пашинян

армения

лачинский коридор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870593475_0:0:2888:1626_1920x0_80_0_0_246cad4453f73dc0d5f96b2108e4b049.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия никогда не меняла своей позиции в отношении Лачинского коридора, которая отражена в трехсторонних договоренностях между Москвой, Ереваном и Баку, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном."Мы никогда не меняли своей позиции", - сказал глава российского государства.

россия

армения

лачинский коридор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, никол пашинян, армения, лачинский коридор