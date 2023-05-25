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Россия никогда не меняла свою позицию по Лачинскому коридору, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2023
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20:52 25.05.2023 (обновлено: 20:56 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/putin-1874211035.html
Россия никогда не меняла свою позицию по Лачинскому коридору, заявил Путин
Россия никогда не меняла свою позицию по Лачинскому коридору, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2023
Россия никогда не меняла свою позицию по Лачинскому коридору, заявил Путин
Россия никогда не меняла своей позиции в отношении Лачинского коридора, которая отражена в трехсторонних договоренностях между Москвой, Ереваном и Баку, заявил... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T20:52
2023-05-25T20:56
россия
владимир путин
никол пашинян
армения
лачинский коридор
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия никогда не меняла своей позиции в отношении Лачинского коридора, которая отражена в трехсторонних договоренностях между Москвой, Ереваном и Баку, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном."Мы никогда не меняли своей позиции", - сказал глава российского государства.
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россия, владимир путин, никол пашинян, армения, лачинский коридор
Россия, Владимир Путин, Никол Пашинян, Армения, Лачинский коридор
Россия никогда не меняла свою позицию по Лачинскому коридору, заявил Путин

Путин на встрече с Пашиняном: Россия не меняла позицию в отношении Лачинского коридора

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Никол Пашинян во время встречи
Владимир Путин и Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Никол Пашинян во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия никогда не меняла своей позиции в отношении Лачинского коридора, которая отражена в трехсторонних договоренностях между Москвой, Ереваном и Баку, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном.
«
"Мы никогда не меняли своей позиции", - сказал глава российского государства.
Блокировка Лачинского коридора в Азербайджане
17 декабря 2022, 12:31
Инфографика
Блокировка Лачинского коридораПосмотреть
 
РоссияВладимир ПутинНикол ПашинянАрменияЛачинский коридор
 
 
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