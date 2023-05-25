https://ria.ru/20230525/putin-1874141332.html

Путин рассказал о планирующейся встрече с Алиевым и Пашиняном

Путин рассказал о планирующейся встрече с Алиевым и Пашиняном - РИА Новости, 25.05.2023

Путин рассказал о планирующейся встрече с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в ходе трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T16:53

2023-05-25T16:53

2023-05-25T17:32

в мире

владимир путин

азербайджан

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россия

никол пашинян

ильхам алиев

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в ходе трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном удастся обсудить все противоречия."Мы сегодня на трехсторонней встрече, мне кажется, могли бы все это и обсудить, надеюсь, что удастся нам договориться о том, что лежит совершенно очевидно в сфере интересов экономического развития как для Азербайджана, так и для Армении, да и для всего региона. Мне кажется, у нас будет время в трехстороннем формате все это обсудить в деталях", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.Путин также отметил слова Алиева о том, что создаются условия для признания границ Карабаха, подтвержденных соглашениями от 1991 года и такие условия по словам президента "дают основания полагать, что между Арменией и Азербайджаном могут быть достигнуты соответствующие договоренности, в том числе и по транспортным коммуникациям"."Мне очень приятно отметить, что и премьер-министр Армении сказал, что Армения тоже думает в этом отношении, считает, что это возможно, думает положительно", - заключил глава государства.Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". В минувшую среду Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. В понедельник Пашинян сообщил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230426/karabakh-1867832310.html

https://ria.ru/20230525/vstrechi-1874021167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, азербайджан, армения, россия, никол пашинян, ильхам алиев