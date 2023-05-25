https://ria.ru/20230525/putin-1874128487.html

Путин предложил ЕАЭС сформировать единую цифровую экосистему

Путин предложил ЕАЭС сформировать единую цифровую экосистему - РИА Новости, 25.05.2023

Путин предложил ЕАЭС сформировать единую цифровую экосистему

Президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС предложил странам участникам сформировать единую цифровую экосистему. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T16:13

2023-05-25T16:13

2023-05-25T16:13

экономика

технологии

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС предложил странам участникам сформировать единую цифровую экосистему. "На повестке дня обеспечение цифрового суверенитета ЕврАзЭС. Напомню, что процесс налаживания партнерства пятерки в ИТ-сфере Россия инициировала еще в 2017 году. Важно, чтобы государства-члены союза сформировали единую цифровую экосистему, что подразумевало бы интеграцию национальных систем электронных государственных услуг и электронных правительств каждого из участников пятерки. Смею вас заверить, что Россия здесь продвинулась достаточно далеко и сделала очень хороший задел", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Кроме того, Путин отметил, что общие усилия стран должны быть направлены на упрочнение финансового суверенитета ЕврАзЭС, путем обеспечения устойчивой кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры, развития и гармонизации евразийского финансового рынка. "Тем самым будут созданы благоприятные условия для того, чтобы капиталы оставались в границах наших стран и инвестировались в дальнейшее укрепление экономик государств-членов", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230525/putin-1874126763.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, владимир путин, евразийский экономический союз