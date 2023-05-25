https://ria.ru/20230525/putin-1874128487.html
Путин предложил ЕАЭС сформировать единую цифровую экосистему
Путин предложил ЕАЭС сформировать единую цифровую экосистему - РИА Новости, 25.05.2023
Путин предложил ЕАЭС сформировать единую цифровую экосистему
Президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС предложил странам участникам сформировать единую цифровую экосистему. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:13
2023-05-25T16:13
2023-05-25T16:13
экономика
технологии
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС предложил странам участникам сформировать единую цифровую экосистему. "На повестке дня обеспечение цифрового суверенитета ЕврАзЭС. Напомню, что процесс налаживания партнерства пятерки в ИТ-сфере Россия инициировала еще в 2017 году. Важно, чтобы государства-члены союза сформировали единую цифровую экосистему, что подразумевало бы интеграцию национальных систем электронных государственных услуг и электронных правительств каждого из участников пятерки. Смею вас заверить, что Россия здесь продвинулась достаточно далеко и сделала очень хороший задел", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Кроме того, Путин отметил, что общие усилия стран должны быть направлены на упрочнение финансового суверенитета ЕврАзЭС, путем обеспечения устойчивой кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры, развития и гармонизации евразийского финансового рынка. "Тем самым будут созданы благоприятные условия для того, чтобы капиталы оставались в границах наших стран и инвестировались в дальнейшее укрепление экономик государств-членов", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230525/putin-1874126763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Путин предложил ЕАЭС сформировать единую цифровую экосистему
Путин на саммите ЕАЭС предложил странам-участницам сформировать единую цифровую экосистему
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС предложил странам участникам сформировать единую цифровую экосистему.
«
"На повестке дня обеспечение цифрового суверенитета ЕврАзЭС. Напомню, что процесс налаживания партнерства пятерки в ИТ-сфере Россия инициировала еще в 2017 году. Важно, чтобы государства-члены союза сформировали единую цифровую экосистему, что подразумевало бы интеграцию национальных систем электронных государственных услуг и электронных правительств каждого из участников пятерки. Смею вас заверить, что Россия здесь продвинулась достаточно далеко и сделала очень хороший задел", - сказал Путин
во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Кроме того, Путин отметил, что общие усилия стран должны быть направлены на упрочнение финансового суверенитета ЕврАзЭС, путем обеспечения устойчивой кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры, развития и гармонизации евразийского финансового рынка.
"Тем самым будут созданы благоприятные условия для того, чтобы капиталы оставались в границах наших стран и инвестировались в дальнейшее укрепление экономик государств-членов", - сказал Путин.
Путин предложил добавить пятую свободу в рамках ЕАЭС