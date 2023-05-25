https://ria.ru/20230525/putin-1874126763.html
Путин предложил добавить пятую свободу в рамках ЕАЭС
Путин предложил добавить пятую свободу в рамках ЕАЭС - РИА Новости, 25.05.2023
Путин предложил добавить пятую свободу в рамках ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин предложил добавить к четырем известным свободам - передвижению товаров и услуг, финансов и человеческого капитала в рамках ЕАЭС,... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:04
2023-05-25T16:04
2023-05-25T16:06
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил добавить к четырем известным свободам - передвижению товаров и услуг, финансов и человеческого капитала в рамках ЕАЭС, пятую - свободу знаний, которая способствовала бы формированию общей евразийской идеологии. "Хотел бы также обозначить новое и как представляется многообещающее направление нашей работы. Предложил бы добавить к известным 4-м свободам – передвижение товаров и услуг, финансов и человеческого капитала в рамках ЕврАзЭС – пятую – свободу знаний, которая реализовывалась бы на основе общих принципов и стандартов образования, здравоохранения и государственного управления", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. По мнению президента РФ, это "будет способствовать формированию и развитию общего культурного пространства" и "общей евразийской идеологии". "Мы сейчас только в узком составе достаточно подробно и неформально об этом говорили, говорили о том, насколько это важно для всех нас. Это особенно важно для молодых людей, для молодого поколения", - добавил он.
https://ria.ru/20230525/putin-1874125721.html
https://ria.ru/20230525/alyansy-1874124483.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, В мире
Путин предложил добавить пятую свободу в рамках ЕАЭС
Путин предложил в рамках ЕАЭС добавить к четырем известным свободам свободу знаний
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил добавить к четырем известным свободам - передвижению товаров и услуг, финансов и человеческого капитала в рамках ЕАЭС, пятую - свободу знаний, которая способствовала бы формированию общей евразийской идеологии.
"Хотел бы также обозначить новое и как представляется многообещающее направление нашей работы. Предложил бы добавить к известным 4-м свободам – передвижение товаров и услуг, финансов и человеческого капитала в рамках ЕврАзЭС – пятую – свободу знаний, которая реализовывалась бы на основе общих принципов и стандартов образования, здравоохранения и государственного управления", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
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По мнению президента РФ, это "будет способствовать формированию и развитию общего культурного пространства" и "общей евразийской идеологии".
"Мы сейчас только в узком составе достаточно подробно и неформально об этом говорили, говорили о том, насколько это важно для всех нас. Это особенно важно для молодых людей, для молодого поколения", - добавил он.
Путин призвал ЕАЭС создавать технологические альянсы