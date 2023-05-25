https://ria.ru/20230525/putin-1874125721.html
Путин призвал популяризировать ЕАЭС
Путин призвал популяризировать ЕАЭС - РИА Новости, 25.05.2023
Путин призвал популяризировать ЕАЭС
Следует активнее вести деятельность по популяризации Евразийского экономического союза (ЕАЭС), его достижений и возможностей для граждан государств-членов,... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:01
2023-05-25T16:01
2023-05-25T16:01
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Следует активнее вести деятельность по популяризации Евразийского экономического союза (ЕАЭС), его достижений и возможностей для граждан государств-членов, гарантировать людям широкий доступ к достоверной информации об идущих интеграционных процессах, заявил президент России Владимир Путин. "Следовало бы активнее вести деятельность по популяризации нашего объединения (ЕАЭС), его достижений и возможностей для граждан государств-членов, гарантировать людям широкий доступ к достоверной информации об идущих интеграционных процессах, а также всемирно содействовать развитию туризма в рамках евразийского интеграционного контура, создавать сети новых туристических маршрутов", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. По его словам, общей поддержки требует практика подготовки квалифицированных кадров и открытия новых рабочих мест в наиболее востребованных областях экономики.
https://ria.ru/20230525/eaes-1874121979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, В мире
Путин призвал популяризировать ЕАЭС
Путин призвал популяризировать ЕАЭС и его возможности для граждан государств-членов
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Следует активнее вести деятельность по популяризации Евразийского экономического союза (ЕАЭС), его достижений и возможностей для граждан государств-членов, гарантировать людям широкий доступ к достоверной информации об идущих интеграционных процессах, заявил президент России Владимир Путин.
"Следовало бы активнее вести деятельность по популяризации нашего объединения (ЕАЭС), его достижений и возможностей для граждан государств-членов, гарантировать людям широкий доступ к достоверной информации об идущих интеграционных процессах, а также всемирно содействовать развитию туризма в рамках евразийского интеграционного контура, создавать сети новых туристических маршрутов", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
По его словам, общей поддержки требует практика подготовки квалифицированных кадров и открытия новых рабочих мест в наиболее востребованных областях экономики.
Путин призвал активизировать работу по линии ЕАЭС