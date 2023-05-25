https://ria.ru/20230525/putin-1874122988.html

Путин поблагодарил коллег по ЕАЭС за поддержку при решении общих задач

Путин поблагодарил коллег по ЕАЭС за поддержку при решении общих задач - РИА Новости, 25.05.2023

Путин поблагодарил коллег по ЕАЭС за поддержку при решении общих задач

Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей стран-членов ЕАЭС за тесное взаимодействие и взаимную поддержку при решении стоящих перед... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T15:52

2023-05-25T15:52

2023-05-25T15:52

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

высший эвразийский экономический совет (веэс)

экономика

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей стран-членов ЕАЭС за тесное взаимодействие и взаимную поддержку при решении стоящих перед объединением задач. "Хотел бы еще раз поблагодарить всех руководителей стран-членов ЕврАзЭС за тесное взаимодействие и взаимную поддержку при решении стоящих перед объединением задач. Хотел бы еще раз поблагодарить всех, кто присоединился к нам сегодня, к нашей работе сегодня, не будучи членом нашей организации пока", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Он выразил уверенность, что "действуя и дальше сообща и слаженно, мы будем добиваться, обязательно добьемся новых весомых результатов в развитии интеграционного сотрудничества в интересах наших государств и народов".

https://ria.ru/20230525/agentstvo-1874114150.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, евразийский экономический союз, высший эвразийский экономический совет (веэс), экономика