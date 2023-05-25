Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил коллег по ЕАЭС за поддержку при решении общих задач - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/putin-1874122988.html
Путин поблагодарил коллег по ЕАЭС за поддержку при решении общих задач
Путин поблагодарил коллег по ЕАЭС за поддержку при решении общих задач - РИА Новости, 25.05.2023
Путин поблагодарил коллег по ЕАЭС за поддержку при решении общих задач
Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей стран-членов ЕАЭС за тесное взаимодействие и взаимную поддержку при решении стоящих перед... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:52
2023-05-25T15:52
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
высший эвразийский экономический совет (веэс)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874120162_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_75ee02c6c0fa1126791d6ff3732fc8ce.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей стран-членов ЕАЭС за тесное взаимодействие и взаимную поддержку при решении стоящих перед объединением задач. "Хотел бы еще раз поблагодарить всех руководителей стран-членов ЕврАзЭС за тесное взаимодействие и взаимную поддержку при решении стоящих перед объединением задач. Хотел бы еще раз поблагодарить всех, кто присоединился к нам сегодня, к нашей работе сегодня, не будучи членом нашей организации пока", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Он выразил уверенность, что "действуя и дальше сообща и слаженно, мы будем добиваться, обязательно добьемся новых весомых результатов в развитии интеграционного сотрудничества в интересах наших государств и народов".
https://ria.ru/20230525/agentstvo-1874114150.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874120162_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b42f5548efcffc4547e586a22197f90d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, евразийский экономический союз, высший эвразийский экономический совет (веэс), экономика
Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Высший эвразийский экономический совет (ВЕЭС), Экономика
Путин поблагодарил коллег по ЕАЭС за поддержку при решении общих задач

Путин поблагодарил руководителей стран-членов ЕАЭС за взаимодействие и взаимную поддержку

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Москве
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей стран-членов ЕАЭС за тесное взаимодействие и взаимную поддержку при решении стоящих перед объединением задач.
"Хотел бы еще раз поблагодарить всех руководителей стран-членов ЕврАзЭС за тесное взаимодействие и взаимную поддержку при решении стоящих перед объединением задач. Хотел бы еще раз поблагодарить всех, кто присоединился к нам сегодня, к нашей работе сегодня, не будучи членом нашей организации пока", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Он выразил уверенность, что "действуя и дальше сообща и слаженно, мы будем добиваться, обязательно добьемся новых весомых результатов в развитии интеграционного сотрудничества в интересах наших государств и народов".
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство
Вчера, 15:23
 
РоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союзВысший эвразийский экономический совет (ВЕЭС)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала