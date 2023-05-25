https://ria.ru/20230525/putin-1874122988.html
Путин поблагодарил коллег по ЕАЭС за поддержку при решении общих задач
Путин поблагодарил коллег по ЕАЭС за поддержку при решении общих задач - РИА Новости, 25.05.2023
Путин поблагодарил коллег по ЕАЭС за поддержку при решении общих задач
Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей стран-членов ЕАЭС за тесное взаимодействие и взаимную поддержку при решении стоящих перед... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:52
2023-05-25T15:52
2023-05-25T15:52
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
высший эвразийский экономический совет (веэс)
экономика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей стран-членов ЕАЭС за тесное взаимодействие и взаимную поддержку при решении стоящих перед объединением задач. "Хотел бы еще раз поблагодарить всех руководителей стран-членов ЕврАзЭС за тесное взаимодействие и взаимную поддержку при решении стоящих перед объединением задач. Хотел бы еще раз поблагодарить всех, кто присоединился к нам сегодня, к нашей работе сегодня, не будучи членом нашей организации пока", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Он выразил уверенность, что "действуя и дальше сообща и слаженно, мы будем добиваться, обязательно добьемся новых весомых результатов в развитии интеграционного сотрудничества в интересах наших государств и народов".
https://ria.ru/20230525/agentstvo-1874114150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, евразийский экономический союз, высший эвразийский экономический совет (веэс), экономика
Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Высший эвразийский экономический совет (ВЕЭС), Экономика
Путин поблагодарил коллег по ЕАЭС за поддержку при решении общих задач
Путин поблагодарил руководителей стран-членов ЕАЭС за взаимодействие и взаимную поддержку
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей стран-членов ЕАЭС за тесное взаимодействие и взаимную поддержку при решении стоящих перед объединением задач.
"Хотел бы еще раз поблагодарить всех руководителей стран-членов ЕврАзЭС за тесное взаимодействие и взаимную поддержку при решении стоящих перед объединением задач. Хотел бы еще раз поблагодарить всех, кто присоединился к нам сегодня, к нашей работе сегодня, не будучи членом нашей организации пока", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Он выразил уверенность, что "действуя и дальше сообща и слаженно, мы будем добиваться, обязательно добьемся новых весомых результатов в развитии интеграционного сотрудничества в интересах наших государств и народов".
Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство