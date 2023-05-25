https://ria.ru/20230525/putin-1874115920.html
Путин призвал дать экономической комиссии ЕАЭС дополнительные полномочия
Путин призвал дать экономической комиссии ЕАЭС дополнительные полномочия - РИА Новости, 25.05.2023
Путин призвал дать экономической комиссии ЕАЭС дополнительные полномочия
Экономическая комиссия ЕАЭС должна быстро реагировать на происходящие изменения, стоит ее наделить дополнительными полномочиями, заявил президент России... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:31
2023-05-25T15:31
2023-05-25T15:53
евразийский экономический союз
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Экономическая комиссия ЕАЭС должна быстро реагировать на происходящие изменения, стоит ее наделить дополнительными полномочиями, заявил президент России Владимир Путин."Хочу отметить, что дальнейшее интеграционное строительство диктует необходимость укрепления, развития и модернизации созданных нами наднациональных институтов, в первую очередь экономической комиссии, которая должна быстро и адекватно реагировать на происходящие в мире изменения и принимать профессиональные решения, нацеленные на защиту наших общих интересов и продвижение взаимовыгодных интеграций", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.Президент отметил, что можно было бы подумать о наделении комиссии дополнительными полномочиями, но так, чтобы принцип консенсуса оставался базовым, обеспечивая должное уважение к суверенитету каждой из стран-участниц союза.
https://ria.ru/20230525/agentstvo-1874114150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, владимир путин, экономика, россия
Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин призвал дать экономической комиссии ЕАЭС дополнительные полномочия
Путин призвал дать экономической комиссии ЕАЭС новые полномочия при базовом консенсусе