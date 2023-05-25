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Путин предложил лидерам ЕАЭС создать экологический клуб - РИА Новости, 25.05.2023
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15:28 25.05.2023 (обновлено: 15:43 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/putin-1874115030.html
Путин предложил лидерам ЕАЭС создать экологический клуб
Путин предложил лидерам ЕАЭС создать экологический клуб - РИА Новости, 25.05.2023
Путин предложил лидерам ЕАЭС создать экологический клуб
Президент РФ Владимир Путин предложил лидерам стран ЕАЭС создать климатический и экологический клуб ЕАЭС. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:28
2023-05-25T15:43
евразийский экономический союз
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил лидерам стран ЕАЭС создать климатический и экологический клуб ЕАЭС."Упомяну и о том, что в этом году российским председательством уделяется значительное внимание вопросам, связанным с изменением климата. Синхронизацией подходов пятерки в области климатического регулирования мог бы заняться климатический и экологический клуб ЕврАзЭС, в задачи которого входила бы реализация совместных научных исследований и разработок, внедрение зеленых технологий, достижение международного признания евразийских климатических инициатив, улучшение состояния водных экосистем, сохранение биологического разнообразия, геологоразведка и освоение недр, осуществление проектов о переработке мусора многое-многое другое", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
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евразийский экономический союз, в мире, владимир путин, россия
Евразийский экономический союз, В мире, Владимир Путин, Россия
Путин предложил лидерам ЕАЭС создать экологический клуб

Президент Путин предложил лидерам ЕАЭС создать климатический и экологический клуб

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил лидерам стран ЕАЭС создать климатический и экологический клуб ЕАЭС.
"Упомяну и о том, что в этом году российским председательством уделяется значительное внимание вопросам, связанным с изменением климата. Синхронизацией подходов пятерки в области климатического регулирования мог бы заняться климатический и экологический клуб ЕврАзЭС, в задачи которого входила бы реализация совместных научных исследований и разработок, внедрение зеленых технологий, достижение международного признания евразийских климатических инициатив, улучшение состояния водных экосистем, сохранение биологического разнообразия, геологоразведка и освоение недр, осуществление проектов о переработке мусора многое-многое другое", - сказал Путин во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
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