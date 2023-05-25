https://ria.ru/20230525/putin-1874057480.html

В Кремле прокомментировали слова замглавы ГУР Украины о Путине

В Кремле прокомментировали слова замглавы ГУР Украины о Путине - РИА Новости, 25.05.2023

В Кремле прокомментировали слова замглавы ГУР Украины о Путине

Российские спецслужбы знают свою работу и знают, что делают, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о безопасности главы... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T12:26

2023-05-25T12:26

2023-05-25T14:26

украина

владимир путин

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские спецслужбы знают свою работу и знают, что делают, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о безопасности главы государства после заявлений из Киева."Поверьте, наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают", — сказал он в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.По словам представителя Кремля, такие заявления подтверждают — военная операция на Украине "более чем оправданна"."Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Специальная военная операция более чем оправданна, более чем нужна и должна быть завершена достижением поставленных целей", — добавил Песков.Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил немецкому изданию Die Welt, что приоритет его ведомства — "уничтожить командира подразделения, который отдает своим людям приказ атаковать". По его словам, во главе списка целей находится Владимир Путин, "потому что он координирует и решает, что происходит".Украинские чиновники не в первый раз выступают с угрозами терактов против российских официальных лиц и сторонников военной операции. Так, в начале мая глава управления разведки Министерства обороны страны Кирилл Буданов заявил, что Киев "убивал и будет убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".В ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. Главы государства в этот момент в Кремле не было. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, это нападение является попыткой теракта, тем самым Украина поставила себя в ряд государств — спонсоров терроризма.

https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874056114.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, владимир путин, дмитрий песков, в мире