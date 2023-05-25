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В Кремле прокомментировали слова замглавы ГУР Украины о Путине - РИА Новости, 25.05.2023
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12:26 25.05.2023 (обновлено: 14:26 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/putin-1874057480.html
В Кремле прокомментировали слова замглавы ГУР Украины о Путине
В Кремле прокомментировали слова замглавы ГУР Украины о Путине - РИА Новости, 25.05.2023
В Кремле прокомментировали слова замглавы ГУР Украины о Путине
Российские спецслужбы знают свою работу и знают, что делают, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о безопасности главы... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T12:26
2023-05-25T14:26
украина
владимир путин
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские спецслужбы знают свою работу и знают, что делают, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о безопасности главы государства после заявлений из Киева."Поверьте, наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают", — сказал он в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.По словам представителя Кремля, такие заявления подтверждают — военная операция на Украине "более чем оправданна".&quot;Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Специальная военная операция более чем оправданна, более чем нужна и должна быть завершена достижением поставленных целей&quot;, — добавил Песков.Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил немецкому изданию Die Welt, что приоритет его ведомства — "уничтожить командира подразделения, который отдает своим людям приказ атаковать". По его словам, во главе списка целей находится Владимир Путин, "потому что он координирует и решает, что происходит".Украинские чиновники не в первый раз выступают с угрозами терактов против российских официальных лиц и сторонников военной операции. Так, в начале мая глава управления разведки Министерства обороны страны Кирилл Буданов заявил, что Киев "убивал и будет убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".В ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. Главы государства в этот момент в Кремле не было. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, это нападение является попыткой теракта, тем самым Украина поставила себя в ряд государств — спонсоров терроризма.
https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874056114.html
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украина, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали слова замглавы ГУР Украины о Путине

Песков назвал террористическим заявление замглавы ГУР Украины о Путине как цели номер один

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские спецслужбы знают свою работу и знают, что делают, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о безопасности главы государства после заявлений из Киева.
"Поверьте, наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают", — сказал он в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.
По словам представителя Кремля, такие заявления подтверждают — военная операция на Украине "более чем оправданна".
«

"Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Специальная военная операция более чем оправданна, более чем нужна и должна быть завершена достижением поставленных целей", — добавил Песков.

Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил немецкому изданию Die Welt, что приоритет его ведомства — "уничтожить командира подразделения, который отдает своим людям приказ атаковать".
По его словам, во главе списка целей находится Владимир Путин, "потому что он координирует и решает, что происходит".
Украинские чиновники не в первый раз выступают с угрозами терактов против российских официальных лиц и сторонников военной операции. Так, в начале мая глава управления разведки Министерства обороны страны Кирилл Буданов заявил, что Киев "убивал и будет убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".
В ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. Главы государства в этот момент в Кремле не было. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, это нападение является попыткой теракта, тем самым Украина поставила себя в ряд государств — спонсоров терроризма.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Спецоперация на Украине более чем оправдана, заявил Песков
Вчера, 12:23
 
УкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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