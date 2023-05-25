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ПСБ открыл кредитную линию на 1 млрд рублей кикшеринговому сервису "Юрент" - РИА Новости, 25.05.2023
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14:32 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/psb-1874097922.html
ПСБ открыл кредитную линию на 1 млрд рублей кикшеринговому сервису "Юрент"
ПСБ открыл кредитную линию на 1 млрд рублей кикшеринговому сервису "Юрент" - РИА Новости, 25.05.2023
ПСБ открыл кредитную линию на 1 млрд рублей кикшеринговому сервису "Юрент"
ПСБ предоставил кредит в размере 1 миллиард рублей сервису аренды электросамокатов "Юрент", сообщает банк. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:32
2023-05-25T14:32
новости компаний - экономика
псб (банк псб)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ПСБ предоставил кредит в размере 1 миллиард рублей сервису аренды электросамокатов "Юрент", сообщает банк. Финансирование будет направлено на приобретение и обслуживание самокатов для текущего сезона."Закрытие сделки с компанией "Юрент" является прекрасной иллюстрацией трансформации банковского бизнеса, когда реализуются соглашения с компаниями, развивающимися в венчурной логике. Мы считаем перспективным направление кикшеринга и развитие альтернативных видов транспорта в городской среде, поэтому ПСБ уделяет пристальное внимание таким проектам", - приводится в сообщении комментарий директора департамента инвестиционных и комплексных финансовых сделок ПСБ Никиты Душкина.Он добавил, что ПСБ планирует стать ключевым финансовым партнером "Юрент" не только в направлении технологической и географической экспансии, но и в части структурирования акционерного финансирования.
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новости компаний - экономика, псб (банк псб)
Новости компаний - Экономика, ПСБ (Банк ПСБ)

ПСБ открыл кредитную линию на 1 млрд рублей кикшеринговому сервису "Юрент"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ПСБ предоставил кредит в размере 1 миллиард рублей сервису аренды электросамокатов "Юрент", сообщает банк.
Финансирование будет направлено на приобретение и обслуживание самокатов для текущего сезона.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
ПСБ выделит 40,5 млрд рублей группе ПИК для комплексной застройки в Москве
17 мая, 12:08
"Закрытие сделки с компанией "Юрент" является прекрасной иллюстрацией трансформации банковского бизнеса, когда реализуются соглашения с компаниями, развивающимися в венчурной логике. Мы считаем перспективным направление кикшеринга и развитие альтернативных видов транспорта в городской среде, поэтому ПСБ уделяет пристальное внимание таким проектам", - приводится в сообщении комментарий директора департамента инвестиционных и комплексных финансовых сделок ПСБ Никиты Душкина.
Он добавил, что ПСБ планирует стать ключевым финансовым партнером "Юрент" не только в направлении технологической и географической экспансии, но и в части структурирования акционерного финансирования.
 
Новости компаний - ЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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