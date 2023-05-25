https://ria.ru/20230525/psb-1874097922.html
ПСБ открыл кредитную линию на 1 млрд рублей кикшеринговому сервису "Юрент"
ПСБ открыл кредитную линию на 1 млрд рублей кикшеринговому сервису "Юрент" - РИА Новости, 25.05.2023
ПСБ открыл кредитную линию на 1 млрд рублей кикшеринговому сервису "Юрент"
ПСБ предоставил кредит в размере 1 миллиард рублей сервису аренды электросамокатов "Юрент", сообщает банк. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:32
2023-05-25T14:32
2023-05-25T14:32
новости компаний - экономика
псб (банк псб)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ПСБ предоставил кредит в размере 1 миллиард рублей сервису аренды электросамокатов "Юрент", сообщает банк. Финансирование будет направлено на приобретение и обслуживание самокатов для текущего сезона."Закрытие сделки с компанией "Юрент" является прекрасной иллюстрацией трансформации банковского бизнеса, когда реализуются соглашения с компаниями, развивающимися в венчурной логике. Мы считаем перспективным направление кикшеринга и развитие альтернативных видов транспорта в городской среде, поэтому ПСБ уделяет пристальное внимание таким проектам", - приводится в сообщении комментарий директора департамента инвестиционных и комплексных финансовых сделок ПСБ Никиты Душкина.Он добавил, что ПСБ планирует стать ключевым финансовым партнером "Юрент" не только в направлении технологической и географической экспансии, но и в части структурирования акционерного финансирования.
https://ria.ru/20230517/psb-1872345360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, псб (банк псб)
Новости компаний - Экономика, ПСБ (Банк ПСБ)
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ПСБ предоставил кредит в размере 1 миллиард рублей сервису аренды электросамокатов "Юрент", сообщает банк.
Финансирование будет направлено на приобретение и обслуживание самокатов для текущего сезона.
ПСБ выделит 40,5 млрд рублей группе ПИК для комплексной застройки в Москве
"Закрытие сделки с компанией "Юрент" является прекрасной иллюстрацией трансформации банковского бизнеса, когда реализуются соглашения с компаниями, развивающимися в венчурной логике. Мы считаем перспективным направление кикшеринга и развитие альтернативных видов транспорта в городской среде, поэтому ПСБ
уделяет пристальное внимание таким проектам", - приводится в сообщении комментарий директора департамента инвестиционных и комплексных финансовых сделок ПСБ Никиты Душкина.
Он добавил, что ПСБ планирует стать ключевым финансовым партнером "Юрент" не только в направлении технологической и географической экспансии, но и в части структурирования акционерного финансирования.