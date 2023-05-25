https://ria.ru/20230525/prigovory-1874228043.html

СМИ: на Украине за месяц вынесли сто приговоров за уклонение от мобилизации

СМИ: на Украине за месяц вынесли сто приговоров за уклонение от мобилизации - РИА Новости, 26.05.2023

СМИ: на Украине за месяц вынесли сто приговоров за уклонение от мобилизации

Суды Украины за последний месяц вынесли около 100 приговоров за уклонение от мобилизации, сообщает в четверг издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-25T23:59

2023-05-25T23:59

2023-05-26T00:01

в мире

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Суды Украины за последний месяц вынесли около 100 приговоров за уклонение от мобилизации, сообщает в четверг издание "Страна.ua". "Суды все активнее выносят приговоры за уклонение от мобилизации: только за последний месяц в реестре судебных решений появилось около сотни приговоров военнообязанным мужчинам, которые уклонились от призыва на военную службу", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. По его данным, в большинстве случаев суды назначают три года лишения свободы с испытательным сроком в один или два года. Как уточняет издание, подобные приговоры выносятся и в отношении тех, кто пошел на сделку со следствием. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Расходились видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.

https://ria.ru/20230525/ukraina-1874013021.html

https://ria.ru/20230513/plennyy-1871456689.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, украина