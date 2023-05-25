https://ria.ru/20230525/prazdnik-1874132857.html

Госдума одобрила проект о Дне окончания Второй мировой войны

Госдума одобрила проект о Дне окончания Второй мировой войны - РИА Новости, 25.05.2023

Госдума одобрила проект о Дне окончания Второй мировой войны

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить 3 сентября Днем победы над милитаристской Японией РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T16:27

2023-05-25T16:27

2023-05-25T16:28

общество

япония

россия

госдума рф

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить 3 сентября Днем победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год). "Законопроектом предлагается внести поправку в статью 1 Федерального закона от 13 марта 1995 г. № 32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных датах России", изменив наименование дня воинской славы России "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" на "3 сентября - День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту. В пояснительных материалах отмечается, что после начала спецоперации Токио "в координации с коллективным Западом развязал беспрецедентную для современных российско-японских отношений недружественную кампанию" против РФ. В пояснительных материалах подчеркивается, что предложенное изменение может быть одной из "контрмер".

https://ria.ru/20230419/voyna-1866337976.html

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общество, япония, россия, госдума рф, вторая мировая война (1939-1945)