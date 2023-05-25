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В торговом центре в Стамбуле вспыхнул пожар - РИА Новости, 25.05.2023
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17:48 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/pozhar-1874156777.html
В торговом центре в Стамбуле вспыхнул пожар
В торговом центре в Стамбуле вспыхнул пожар - РИА Новости, 25.05.2023
В торговом центре в Стамбуле вспыхнул пожар
Огонь охватил фешенебельный торговый центр Istinye Park в северной части Стамбула, сообщает агентство DHA. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T17:48
2023-05-25T17:48
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СТАМБУЛ, 25 мая - РИА Новости. Огонь охватил фешенебельный торговый центр Istinye Park в северной части Стамбула, сообщает агентство DHA. Причина пожара не установлена. Сообщается, что пламя вспыхнуло на наружной обшивке здания. В район происшествия стянуты многочисленные отряды пожарных.
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стамбул, в мире, турция
Стамбул, В мире, Турция
В торговом центре в Стамбуле вспыхнул пожар

В Стамбуле в торговом центре Istinye Park вспыхнул пожар

Пожар в торговом центре Istinye Park в Стамбуле, Турция. Кадр видео очевидца
Пожар в торговом центре Istinye Park в Стамбуле, Турция. Кадр видео очевидца
Пожар в торговом центре Istinye Park в Стамбуле, Турция. Кадр видео очевидца
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СТАМБУЛ, 25 мая - РИА Новости. Огонь охватил фешенебельный торговый центр Istinye Park в северной части Стамбула, сообщает агентство DHA.
Причина пожара не установлена. Сообщается, что пламя вспыхнуло на наружной обшивке здания.
В район происшествия стянуты многочисленные отряды пожарных.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
В Пермском крае произошел пожар в торговом центре
23 апреля, 17:53
 
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