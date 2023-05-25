https://ria.ru/20230525/potoki-1874089506.html

Послов Дании, Швеции и Германии вызвали в МИД

Послов Дании, Швеции и Германии вызвали в МИД - РИА Новости, 25.05.2023

Послов Дании, Швеции и Германии вызвали в МИД

Москва не получила никаких результатов расследований диверсий на российских экспортных газопроводах, которые проводили власти ФРГ, Дании и Швеции, послам этих... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T14:06

2023-05-25T14:06

2023-05-25T17:19

в мире

россия

дания

швеция

северный поток

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Москва не получила никаких результатов расследований диверсий на российских экспортных газопроводах, которые проводили власти ФРГ, Дании и Швеции, послам этих стран выражен протест, говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел."В МИД России были вызваны послы ФРГ, Дании и Швеции, которым был заявлен решительный протест в связи с полным отсутствием у нас результатов якобы проводимых властями этих стран национальных расследований диверсий на "Северных потоках" в сентябре 2022 года, их неспособностью обеспечить транспарентность следственных действий", — заявили в ведомстве.Там также напомнили, что руководство упомянутых государств так и не ответило на послание премьер-министра Михаила Мишустина, который призвал к проведению открытого и всестороннего процесса с участием "Газпрома" и российских органов власти."Констатировано отсутствие заинтересованности упомянутых стран в установлении подлинных обстоятельств данной диверсии. Напротив, своими действиями они явно затягивают время и пытаются скрыть следы и истинных виновников преступления, за которым, как мы думаем, стоят известные страны", — говорится в публикации.В ведомстве уверены, что появление "малоправдоподобных версий" в СМИ не случайно — таким образом ситуацию пытаются запутать.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что масштабы ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к этим событиям.

https://ria.ru/20230525/porazhenie-1873962179.html

https://ria.ru/20230522/gazoprovody-1873470238.html

https://ria.ru/20230501/rassledovanie-1868953524.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, дания, швеция, северный поток, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), северный поток — 2, авария на "северных потоках"