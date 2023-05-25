https://ria.ru/20230525/potok-1874158254.html
"Громкое молчание": немцам стало стыдно после решения России по Германии
"Громкое молчание": немцам стало стыдно после решения России по Германии - РИА Новости, 25.05.2023
"Громкое молчание": немцам стало стыдно после решения России по Германии
Желание российских властей ускорить расследование подрыва "Северных потоков" так же показательно, как и неготовность западных дипломатов обсуждать этот вопрос,... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T17:53
2023-05-25T17:53
2023-05-25T17:53
в мире
германия
россия
дания
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4a28229b5d25a0d8f5ddc871e3d20fb.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Желание российских властей ускорить расследование подрыва "Северных потоков" так же показательно, как и неготовность западных дипломатов обсуждать этот вопрос, считают читатели немецкой газеты Die Welt.Так немцы прокомментировали вызов послов ФРГ, Дании и Швеции в МИД России, где дипломатам этих стран выражен протест из-за того, что Москва не получила никаких результатов расследований диверсий на экспортных российских газопроводах. Комментаторы подчеркнули, что послам нечего сказать по поводу затянувшегося расследования из-за явной вовлеченности стран Запада в инцидент."Что должны сказать послы? Мы знаем, кто это был, но США запретили нам говорить?" — написал norbert E."Громкое молчание имеет большое значение", — заметил Michael B."Те, кто там наверху, прекрасно знают, что правда в Германии была бы политической бомбой. Именно поэтому мы стараемся, чтобы тема затрагивалась как можно меньше", — пояснил Simon K."Показательно, что именно россияне требуют объяснений. Вы ничего больше не слышите об этом вопросе от немецких политиков", — утверждает Lüder T.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что масштабы ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20230522/germaniya-1873431814.html
https://ria.ru/20230525/potoki-1874089506.html
германия
россия
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_98bee3fa5b9327897f190615f4ee0059.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, дания, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Германия, Россия, Дания, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
"Громкое молчание": немцам стало стыдно после решения России по Германии
Немцы обвинили Запад в подрыве "Северных потоков" после вызова послов в МИД России