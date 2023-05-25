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"Громкое молчание": немцам стало стыдно после решения России по Германии - РИА Новости, 25.05.2023
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17:53 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/potok-1874158254.html
"Громкое молчание": немцам стало стыдно после решения России по Германии
"Громкое молчание": немцам стало стыдно после решения России по Германии - РИА Новости, 25.05.2023
"Громкое молчание": немцам стало стыдно после решения России по Германии
Желание российских властей ускорить расследование подрыва "Северных потоков" так же показательно, как и неготовность западных дипломатов обсуждать этот вопрос,... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T17:53
2023-05-25T17:53
в мире
германия
россия
дания
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Желание российских властей ускорить расследование подрыва "Северных потоков" так же показательно, как и неготовность западных дипломатов обсуждать этот вопрос, считают читатели немецкой газеты Die Welt.Так немцы прокомментировали вызов послов ФРГ, Дании и Швеции в МИД России, где дипломатам этих стран выражен протест из-за того, что Москва не получила никаких результатов расследований диверсий на экспортных российских газопроводах. Комментаторы подчеркнули, что послам нечего сказать по поводу затянувшегося расследования из-за явной вовлеченности стран Запада в инцидент."Что должны сказать послы? Мы знаем, кто это был, но США запретили нам говорить?" — написал norbert E."Громкое молчание имеет большое значение", — заметил Michael B."Те, кто там наверху, прекрасно знают, что правда в Германии была бы политической бомбой. Именно поэтому мы стараемся, чтобы тема затрагивалась как можно меньше", — пояснил Simon K."Показательно, что именно россияне требуют объяснений. Вы ничего больше не слышите об этом вопросе от немецких политиков", — утверждает Lüder T.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что масштабы ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20230522/germaniya-1873431814.html
https://ria.ru/20230525/potoki-1874089506.html
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в мире, германия, россия, дания, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Германия, Россия, Дания, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
"Громкое молчание": немцам стало стыдно после решения России по Германии

Немцы обвинили Запад в подрыве "Северных потоков" после вызова послов в МИД России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Желание российских властей ускорить расследование подрыва "Северных потоков" так же показательно, как и неготовность западных дипломатов обсуждать этот вопрос, считают читатели немецкой газеты Die Welt.
Так немцы прокомментировали вызов послов ФРГ, Дании и Швеции в МИД России, где дипломатам этих стран выражен протест из-за того, что Москва не получила никаких результатов расследований диверсий на экспортных российских газопроводах. Комментаторы подчеркнули, что послам нечего сказать по поводу затянувшегося расследования из-за явной вовлеченности стран Запада в инцидент.
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22 мая, 15:00
"Что должны сказать послы? Мы знаем, кто это был, но США запретили нам говорить?" — написал norbert E.
"Громкое молчание имеет большое значение", — заметил Michael B.
«
"Те, кто там наверху, прекрасно знают, что правда в Германии была бы политической бомбой. Именно поэтому мы стараемся, чтобы тема затрагивалась как можно меньше", — пояснил Simon K.
"Показательно, что именно россияне требуют объяснений. Вы ничего больше не слышите об этом вопросе от немецких политиков", — утверждает Lüder T.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что масштабы ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Послов Дании, Швеции и Германии вызвали в МИД
Вчера, 14:06
 
В миреГерманияРоссияДанияГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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