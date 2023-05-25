https://ria.ru/20230525/potok-1874158254.html

"Громкое молчание": немцам стало стыдно после решения России по Германии

"Громкое молчание": немцам стало стыдно после решения России по Германии - РИА Новости, 25.05.2023

"Громкое молчание": немцам стало стыдно после решения России по Германии

Желание российских властей ускорить расследование подрыва "Северных потоков" так же показательно, как и неготовность западных дипломатов обсуждать этот вопрос,... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T17:53

2023-05-25T17:53

2023-05-25T17:53

в мире

германия

россия

дания

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Желание российских властей ускорить расследование подрыва "Северных потоков" так же показательно, как и неготовность западных дипломатов обсуждать этот вопрос, считают читатели немецкой газеты Die Welt.Так немцы прокомментировали вызов послов ФРГ, Дании и Швеции в МИД России, где дипломатам этих стран выражен протест из-за того, что Москва не получила никаких результатов расследований диверсий на экспортных российских газопроводах. Комментаторы подчеркнули, что послам нечего сказать по поводу затянувшегося расследования из-за явной вовлеченности стран Запада в инцидент."Что должны сказать послы? Мы знаем, кто это был, но США запретили нам говорить?" — написал norbert E."Громкое молчание имеет большое значение", — заметил Michael B."Те, кто там наверху, прекрасно знают, что правда в Германии была бы политической бомбой. Именно поэтому мы стараемся, чтобы тема затрагивалась как можно меньше", — пояснил Simon K."Показательно, что именно россияне требуют объяснений. Вы ничего больше не слышите об этом вопросе от немецких политиков", — утверждает Lüder T.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что масштабы ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20230522/germaniya-1873431814.html

https://ria.ru/20230525/potoki-1874089506.html

германия

россия

дания

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, германия, россия, дания, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"