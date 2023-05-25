https://ria.ru/20230525/polyaki-1873979197.html

Поляки устроили "войну" с русскими на турецких пляжах, пишут СМИ

Поляки устроили "войну" с русскими на турецких пляжах, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2023

Поляки устроили "войну" с русскими на турецких пляжах, пишут СМИ

РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T01:00

2023-05-25T01:00

2023-05-25T01:00

в мире

польша

турция

россия

украина

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Поляки возмущены присутствием русских и украинских туристов на турецких курортах, написал обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.В статье рассказывается о том, как "польские гусары" отказывались играть с русскими в волейбол и даже совершали на них "атаки в турецких барах". По словам автора, в голове его соотечественников также не уживается мысль о том, что "страдающие украинцы", которые владеют на курортах квартирами или отдыхают в местных отелях, не спешат "мстить встреченным русским"."А что, если это в Польше что-то не так, что если это в Польше кто-то, как минимум, проявляет излишнее усердие, играя на наших национальных чувствах? Увы, для такой рефлексии в перегревшейся гусарской голове места не находится", — посетовал журналист.Обозреватель призвал поляков просто наслаждаться солнцем, отдыхом, покупками и не обсуждать глобальные проблемы на шезлонгах."Польские пляжно-барные войны выглядят инфантильными и смешными, тем более, что в них только мы сами и участвуем", — заявил Ренкас.Таким образом, полякам следует выкинуть из головы мысли о "ненавистных русских", которые, как считает обозреватель, еще несколько лет назад были безразличны его согражданам. Если получится сделать это на отдыхе, то, возможно, жизнь в Польше тоже станет легче, резюмировал журналист.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230519/krakov-1872790379.html

https://ria.ru/20230109/ogurets-1843560558.html

польша

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, польша, турция, россия, украина