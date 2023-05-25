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Правительство рассмотрит вопрос о непрерывном обеспечении полетов по России - РИА Новости, 25.05.2023
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Туризм
 
15:05 25.05.2023 (обновлено: 15:07 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/polety-1874108635.html
Правительство рассмотрит вопрос о непрерывном обеспечении полетов по России
Правительство рассмотрит вопрос о непрерывном обеспечении полетов по России - РИА Новости, 25.05.2023
Правительство рассмотрит вопрос о непрерывном обеспечении полетов по России
Помощь авиационной отрасли остается одним из приоритетных направлений работы правительства России, кабмин рассмотрит вопрос о выделении 5 миллиардов рублей для... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:05
2023-05-25T15:07
туризм
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Помощь авиационной отрасли остается одним из приоритетных направлений работы правительства России, кабмин рассмотрит вопрос о выделении 5 миллиардов рублей для непрерывного обеспечения полетов внутри страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Помощь авиационной отрасли остается одним из приоритетных направлений работы правительства. В условиях недружественных действий ряда государств значительно сократилось число рейсов иностранных компаний в небе над Россией. Тем не менее, государственные корпорации по организации воздушного движения предоставляет аэронавигацию не менее 1 миллиону самолетов. Рассмотрим сегодня вопрос о направлении 5 миллиардов рублей для непрерывного обслуживания полетов на территории страны", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что эти средства помогут обеспечить должный уровень безопасности полетов и охранить высококвалифицированный коллектив.
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россия, михаил мишустин, экономика
Туризм, Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Правительство рассмотрит вопрос о непрерывном обеспечении полетов по России

Правительство рассмотрит выделение пяти миллиардов рублей на обеспечение полетов по России

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Помощь авиационной отрасли остается одним из приоритетных направлений работы правительства России, кабмин рассмотрит вопрос о выделении 5 миллиардов рублей для непрерывного обеспечения полетов внутри страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Помощь авиационной отрасли остается одним из приоритетных направлений работы правительства. В условиях недружественных действий ряда государств значительно сократилось число рейсов иностранных компаний в небе над Россией. Тем не менее, государственные корпорации по организации воздушного движения предоставляет аэронавигацию не менее 1 миллиону самолетов. Рассмотрим сегодня вопрос о направлении 5 миллиардов рублей для непрерывного обслуживания полетов на территории страны", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин отметил, что эти средства помогут обеспечить должный уровень безопасности полетов и охранить высококвалифицированный коллектив.
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