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В Госдуме заявили о недопустимости смены пола в России - РИА Новости, 25.05.2023
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21:43 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/pol-1874216985.html
В Госдуме заявили о недопустимости смены пола в России
В Госдуме заявили о недопустимости смены пола в России - РИА Новости, 25.05.2023
В Госдуме заявили о недопустимости смены пола в России
Смена пола в России также недопустима, как и "ЛГБТ-истории", это ключевая позиция касаемо законопроекта о запрете смены пола, заявил РИА Новости депутат Госдумы РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T21:43
2023-05-25T21:43
политика
россия
султан хамзаев
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Смена пола в России также недопустима, как и "ЛГБТ-истории", это ключевая позиция касаемо законопроекта о запрете смены пола, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев. Ранее пресс-служба Думы сообщила, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил оперативно доработать инициативу о запрете смены пола без проведения операции с учетом предложений депутатов и внести ее в Госдуму. "Есть правильная позиция, она ключевая: смена пола в нашей стране также недопустима как ЛГБТ-истории", — сказал Хамзаев. Он отметил, что законопроект находится в стадии доработки. По мнению Хамзаева, "каждый депутат должен иметь возможность не только проголосовать, но и поддержать закон". По его словам, будет правильно, если этот "важный" законопроект будет внесен коллективно, "как это было с законом о запрете пропаганды ЛГБТ".
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политика, россия, султан хамзаев, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Султан Хамзаев, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В Госдуме заявили о недопустимости смены пола в России

Депутат Госдумы Хамзаев: смена пола в России также недопустима, как ЛГБТ-истории

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Смена пола в России также недопустима, как и "ЛГБТ-истории", это ключевая позиция касаемо законопроекта о запрете смены пола, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев.
Ранее пресс-служба Думы сообщила, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил оперативно доработать инициативу о запрете смены пола без проведения операции с учетом предложений депутатов и внести ее в Госдуму.
«
"Есть правильная позиция, она ключевая: смена пола в нашей стране также недопустима как ЛГБТ-истории", — сказал Хамзаев.
Он отметил, что законопроект находится в стадии доработки. По мнению Хамзаева, "каждый депутат должен иметь возможность не только проголосовать, но и поддержать закон". По его словам, будет правильно, если этот "важный" законопроект будет внесен коллективно, "как это было с законом о запрете пропаганды ЛГБТ".
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ПолитикаРоссияСултан ХамзаевВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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