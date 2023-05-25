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В Госдуме заявили о недопустимости смены пола в России
В Госдуме заявили о недопустимости смены пола в России - РИА Новости, 25.05.2023
В Госдуме заявили о недопустимости смены пола в России
Смена пола в России также недопустима, как и "ЛГБТ-истории", это ключевая позиция касаемо законопроекта о запрете смены пола, заявил РИА Новости депутат Госдумы РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T21:43
2023-05-25T21:43
2023-05-25T21:43
политика
россия
султан хамзаев
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Смена пола в России также недопустима, как и "ЛГБТ-истории", это ключевая позиция касаемо законопроекта о запрете смены пола, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев. Ранее пресс-служба Думы сообщила, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил оперативно доработать инициативу о запрете смены пола без проведения операции с учетом предложений депутатов и внести ее в Госдуму. "Есть правильная позиция, она ключевая: смена пола в нашей стране также недопустима как ЛГБТ-истории", — сказал Хамзаев. Он отметил, что законопроект находится в стадии доработки. По мнению Хамзаева, "каждый депутат должен иметь возможность не только проголосовать, но и поддержать закон". По его словам, будет правильно, если этот "важный" законопроект будет внесен коллективно, "как это было с законом о запрете пропаганды ЛГБТ".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, султан хамзаев, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Султан Хамзаев, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В Госдуме заявили о недопустимости смены пола в России
Депутат Госдумы Хамзаев: смена пола в России также недопустима, как ЛГБТ-истории