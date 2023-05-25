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В Красноярске на железнодорожной станции подожгли два релейных шкафа - РИА Новости, 25.05.2023
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14:32 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/podzhog-1874098032.html
В Красноярске на железнодорожной станции подожгли два релейных шкафа
В Красноярске на железнодорожной станции подожгли два релейных шкафа - РИА Новости, 25.05.2023
В Красноярске на железнодорожной станции подожгли два релейных шкафа
Железнодорожники ликвидировали возгорание двух релейных шкафов на станции Бугач в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Красноярской железной дороги. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:32
2023-05-25T14:32
происшествия
красноярск
красноярская железная дорога
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КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Железнодорожники ликвидировали возгорание двух релейных шкафов на станции Бугач в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Красноярской железной дороги. Отмечается, что в районе четырех утра железнодорожники зафиксировали "возгорание двух релейных шкафов на территории станции Бугач". "Возгорание ликвидировали собственными силами. На движение поездов ситуация не повлияла. Красноярская железная дорога работает в штатном режиме. Происшествие стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении. Инцидентом заинтересовались правоохранительные структуры, добавили там.
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происшествия, красноярск, красноярская железная дорога
Происшествия, Красноярск, Красноярская железная дорога
В Красноярске на железнодорожной станции подожгли два релейных шкафа

В Красноярске на железнодорожной станции Бугач подожгли два релейных шкафа

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути Ярославского направления
Железнодорожные пути Ярославского направления - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Железнодорожные пути Ярославского направления. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Железнодорожники ликвидировали возгорание двух релейных шкафов на станции Бугач в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Красноярской железной дороги.
Отмечается, что в районе четырех утра железнодорожники зафиксировали "возгорание двух релейных шкафов на территории станции Бугач".
"Возгорание ликвидировали собственными силами. На движение поездов ситуация не повлияла. Красноярская железная дорога работает в штатном режиме. Происшествие стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.
Инцидентом заинтересовались правоохранительные структуры, добавили там.
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ПроисшествияКрасноярскКрасноярская железная дорога
 
 
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