https://ria.ru/20230525/podzhog-1874098032.html
В Красноярске на железнодорожной станции подожгли два релейных шкафа
В Красноярске на железнодорожной станции подожгли два релейных шкафа - РИА Новости, 25.05.2023
В Красноярске на железнодорожной станции подожгли два релейных шкафа
Железнодорожники ликвидировали возгорание двух релейных шкафов на станции Бугач в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Красноярской железной дороги. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:32
2023-05-25T14:32
2023-05-25T14:32
происшествия
красноярск
красноярская железная дорога
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КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Железнодорожники ликвидировали возгорание двух релейных шкафов на станции Бугач в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Красноярской железной дороги. Отмечается, что в районе четырех утра железнодорожники зафиксировали "возгорание двух релейных шкафов на территории станции Бугач". "Возгорание ликвидировали собственными силами. На движение поездов ситуация не повлияла. Красноярская железная дорога работает в штатном режиме. Происшествие стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении. Инцидентом заинтересовались правоохранительные структуры, добавили там.
https://ria.ru/20230525/vagony-1874052057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, красноярская железная дорога
Происшествия, Красноярск, Красноярская железная дорога
В Красноярске на железнодорожной станции подожгли два релейных шкафа
В Красноярске на железнодорожной станции Бугач подожгли два релейных шкафа