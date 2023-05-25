https://ria.ru/20230525/podderzhka-1874043871.html

Владимиров: на Ставрополье увеличили поддержку талантливых детей

Владимиров: на Ставрополье увеличили поддержку талантливых детей - РИА Новости, 25.05.2023

Владимиров: на Ставрополье увеличили поддержку талантливых детей

В Ставропольском крае объем средств для поддержки талантливых учеников увеличили на 25%, до 10 миллионов рублей, сообщает управление пресс-службы и... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T11:41

2023-05-25T11:41

2023-05-25T11:41

ставропольский край

владимир владимиров

георгиевск

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. В Ставропольском крае объем средств для поддержки талантливых учеников увеличили на 25%, до 10 миллионов рублей, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края.Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в ежегодном послании к краевому парламенту в четверг.Только за прошлый год почти 500 ставропольских школьников стали победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады по различным дисциплинам. А 34 ученика оказались самыми сильными по своим знаниям во всей России.По словам губернатора, на Ставрополье успешно реализуется региональная программа по поддержке детских дарований "Дети Ставрополья". Так, за прошлый год благодаря ей была удвоена единоразовая выплата учителям, которые подготовили победителей регионального или заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников. Сейчас она составляет от 10 до 40 тысяч рублей за каждого призера. Кроме того, в 2022-м в крае впервые стали выплачивать единовременную премию и для самих учеников-чемпионов знаний — от 20 до 40 тысяч рублей за каждый предмет. Объем предусмотренных на эти выплаты бюджетных средств в регионе увеличен на 25% — с 8 до 10 миллионов рублей, - отметил глава края.На сегодняшний день около 3 тысяч учеников регулярно обучаются в ставропольских технопарках "Кванториум". Еще 13 тысяч детей станут участниками различных развивающих мероприятий на их базе. Один из последних дополнительных центров развития был открыт в прошлом году в Георгиевске."В этом году в рамках президентского нацпроекта мы откроем первый в регионе центр развития способностей и талантов детей и молодежи "Сириус26". В его создание и оснащение вложим около 200 миллионов рублей. Ядром центра станут 9 научно-исследовательских лабораторий, 5 творческих мастерских и 3 IT-лаборатории", - подчеркнул Владимиров.

https://ria.ru/20230519/otdykh-1872934047.html

георгиевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, георгиевск