https://ria.ru/20230525/piket-1874006671.html

В Молдавии начался пикет против отмены Дня Победы

В Молдавии начался пикет против отмены Дня Победы - РИА Новости, 25.05.2023

В Молдавии начался пикет против отмены Дня Победы

Противники идеи отмены Дня Победы проводят пикет у здания парламента Молдавии, где сегодня будет обсуждаться этот вопрос в рамках комиссий и заседания... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T09:45

2023-05-25T09:45

2023-05-25T09:45

в мире

молдавия

день победы

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КИШИНЕВ, 25 мая - РИА Новости. Противники идеи отмены Дня Победы проводят пикет у здания парламента Молдавии, где сегодня будет обсуждаться этот вопрос в рамках комиссий и заседания депутатов, передает корреспондент РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" зарегистрировала в парламенте инициативу о переименовании Дня Победы в "День памяти павших во Второй мировой войне", который будут отмечать 8 мая. Законопроект внесен в рабочую повестку заседания от 25 мая. В четверг утром у здания парламента собрался стихийный пикет тех, кто против инициативы властей. С собой они принесли плакаты с надписями "9 мая - День Победы", а также копию Знамени победы. "Я всегда мечтал побывать в Европе, в центре Берлина, у ступеней Рейхстага, там, где в мае 1945 года завершилась Великая Отечественная война. Сегодня для того, чтобы побывать у ступеней Рейхстага, не надо ездить в Берлин. Надо прийти в центр Кишинева и подойти к ступеням нашего парламента, который с сегодняшнего дня можно смело именовать Рейхстагом", - заявил Алексей Петрович, руководитель поискового движения, председатель Национального комитета "Победа". Петрович призвал всех неравнодушных присоединиться к акции у здания парламента Молдавии. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html

молдавия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, день победы