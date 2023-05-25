Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии начался пикет против отмены Дня Победы - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/piket-1874006671.html
В Молдавии начался пикет против отмены Дня Победы
В Молдавии начался пикет против отмены Дня Победы - РИА Новости, 25.05.2023
В Молдавии начался пикет против отмены Дня Победы
Противники идеи отмены Дня Победы проводят пикет у здания парламента Молдавии, где сегодня будет обсуждаться этот вопрос в рамках комиссий и заседания... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T09:45
2023-05-25T09:45
в мире
молдавия
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874006073_0:210:1280:930_1920x0_80_0_0_c1c544f99f980c7867d2fb2349f4ea01.jpg
КИШИНЕВ, 25 мая - РИА Новости. Противники идеи отмены Дня Победы проводят пикет у здания парламента Молдавии, где сегодня будет обсуждаться этот вопрос в рамках комиссий и заседания депутатов, передает корреспондент РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" зарегистрировала в парламенте инициативу о переименовании Дня Победы в "День памяти павших во Второй мировой войне", который будут отмечать 8 мая. Законопроект внесен в рабочую повестку заседания от 25 мая. В четверг утром у здания парламента собрался стихийный пикет тех, кто против инициативы властей. С собой они принесли плакаты с надписями "9 мая - День Победы", а также копию Знамени победы. "Я всегда мечтал побывать в Европе, в центре Берлина, у ступеней Рейхстага, там, где в мае 1945 года завершилась Великая Отечественная война. Сегодня для того, чтобы побывать у ступеней Рейхстага, не надо ездить в Берлин. Надо прийти в центр Кишинева и подойти к ступеням нашего парламента, который с сегодняшнего дня можно смело именовать Рейхстагом", - заявил Алексей Петрович, руководитель поискового движения, председатель Национального комитета "Победа". Петрович призвал всех неравнодушных присоединиться к акции у здания парламента Молдавии. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874006073_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f056634f861e28ef45dea56ff3097d56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, день победы
В мире, Молдавия, День Победы
В Молдавии начался пикет против отмены Дня Победы

В Молдавии противники отмены Дня Победы проводят пикет у здания парламента страны

© Фото : Sputnik Молдова/TelegramПикет у здания парламента Молдавии
Пикет у здания парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : Sputnik Молдова/Telegram
Пикет у здания парламента Молдавии
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 мая - РИА Новости. Противники идеи отмены Дня Победы проводят пикет у здания парламента Молдавии, где сегодня будет обсуждаться этот вопрос в рамках комиссий и заседания депутатов, передает корреспондент РИА Новости.
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" зарегистрировала в парламенте инициативу о переименовании Дня Победы в "День памяти павших во Второй мировой войне", который будут отмечать 8 мая. Законопроект внесен в рабочую повестку заседания от 25 мая.
В четверг утром у здания парламента собрался стихийный пикет тех, кто против инициативы властей. С собой они принесли плакаты с надписями "9 мая - День Победы", а также копию Знамени победы.
"Я всегда мечтал побывать в Европе, в центре Берлина, у ступеней Рейхстага, там, где в мае 1945 года завершилась Великая Отечественная война. Сегодня для того, чтобы побывать у ступеней Рейхстага, не надо ездить в Берлин. Надо прийти в центр Кишинева и подойти к ступеням нашего парламента, который с сегодняшнего дня можно смело именовать Рейхстагом", - заявил Алексей Петрович, руководитель поискового движения, председатель Национального комитета "Победа".
Петрович призвал всех неравнодушных присоединиться к акции у здания парламента Молдавии.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Смертельный удар: Молдавия объявила о неминуемом аресте Путина
24 мая, 08:00
 
В миреМолдавияДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала