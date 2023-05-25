https://ria.ru/20230525/peskov-1874025221.html
Песков рассказал о предотвращении терактов на объектах энергетики
Песков рассказал о предотвращении терактов на объектах энергетики - РИА Новости, 25.05.2023
Песков рассказал о предотвращении терактов на объектах энергетики
Сообщения о предотвращенных терактах на российских объектах энергетики свидетельствуют, что враждебные действия киевского режима против РФ продолжаются, как и... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:45
2023-05-25T10:45
2023-05-25T11:24
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сообщения о предотвращенных терактах на российских объектах энергетики свидетельствуют, что враждебные действия киевского режима против РФ продолжаются, как и спецоперация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В четверг ФСБ сообщила о срыве планировавшейся спецслужбами Украины на День Победы террористической атаки на Ленинградскую и Калининскую АЭС: подрыва более 30 опор ЛЭП этих атомных станций. Задержаны граждане Украины Александр Майструк и Эдуард Усатенко, в розыск объявлен Юрий Кищак, находящийся в настоящее время в Бельгии."Это вопросы к специальным службам, к ФСБ в данном случае. Эта информация стала общеизвестна, продолжается враждебные действия киевского режима против нашей страны, продолжается специальная военная операция", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как диверсанты проникли на территорию России и на энергетические объекты.Отвечая на вопрос, кто несет ответственность за проникновение диверсантов, силовые службы или местные власти, Песков заявил, что это "ответственность террористов, которые это делают, а силовые структуры борются с этими террористами".
https://ria.ru/20230525/peskov-1874023837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина, бельгия, дмитрий песков, фсб, калининская аэс
Россия, В мире, Украина, Бельгия, Дмитрий Песков, ФСБ, Калининская АЭС
Песков рассказал о предотвращении терактов на объектах энергетики
Песков заявил, что киевский режим продолжает враждебные действия против России
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сообщения о предотвращенных терактах на российских объектах энергетики свидетельствуют, что враждебные действия киевского режима против РФ продолжаются, как и спецоперация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В четверг ФСБ
сообщила о срыве планировавшейся спецслужбами Украины
на День Победы террористической атаки на Ленинградскую и Калининскую АЭС
: подрыва более 30 опор ЛЭП этих атомных станций. Задержаны граждане Украины Александр Майструк и Эдуард Усатенко, в розыск объявлен Юрий Кищак, находящийся в настоящее время в Бельгии
.
Песков заявил, что за атакой дронов на Кремль стоит Киев
"Это вопросы к специальным службам, к ФСБ в данном случае. Эта информация стала общеизвестна, продолжается враждебные действия киевского режима против нашей страны, продолжается специальная военная операция", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как диверсанты проникли на территорию России и на энергетические объекты.
Отвечая на вопрос, кто несет ответственность за проникновение диверсантов, силовые службы или местные власти, Песков заявил, что это "ответственность террористов, которые это делают, а силовые структуры борются с этими террористами".
В ФСБ рассказали подробности подготовки терактов против российских АЭС