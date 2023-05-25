https://ria.ru/20230525/peskov-1874025221.html

Песков рассказал о предотвращении терактов на объектах энергетики

Песков рассказал о предотвращении терактов на объектах энергетики - РИА Новости, 25.05.2023

Песков рассказал о предотвращении терактов на объектах энергетики

Сообщения о предотвращенных терактах на российских объектах энергетики свидетельствуют, что враждебные действия киевского режима против РФ продолжаются, как и... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T10:45

2023-05-25T10:45

2023-05-25T11:24

россия

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украина

бельгия

дмитрий песков

фсб

калининская аэс

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сообщения о предотвращенных терактах на российских объектах энергетики свидетельствуют, что враждебные действия киевского режима против РФ продолжаются, как и спецоперация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В четверг ФСБ сообщила о срыве планировавшейся спецслужбами Украины на День Победы террористической атаки на Ленинградскую и Калининскую АЭС: подрыва более 30 опор ЛЭП этих атомных станций. Задержаны граждане Украины Александр Майструк и Эдуард Усатенко, в розыск объявлен Юрий Кищак, находящийся в настоящее время в Бельгии."Это вопросы к специальным службам, к ФСБ в данном случае. Эта информация стала общеизвестна, продолжается враждебные действия киевского режима против нашей страны, продолжается специальная военная операция", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как диверсанты проникли на территорию России и на энергетические объекты.Отвечая на вопрос, кто несет ответственность за проникновение диверсантов, силовые службы или местные власти, Песков заявил, что это "ответственность террористов, которые это делают, а силовые структуры борются с этими террористами".

https://ria.ru/20230525/peskov-1874023837.html

https://ria.ru/20230525/vzryvchatka-1873997678.html

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бельгия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, украина, бельгия, дмитрий песков, фсб, калининская аэс