Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил, что за атакой дронов на Кремль стоит Киев - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 25.05.2023 (обновлено: 11:21 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/peskov-1874023837.html
Песков заявил, что за атакой дронов на Кремль стоит Киев
Песков заявил, что за атакой дронов на Кремль стоит Киев - РИА Новости, 25.05.2023
Песков заявил, что за атакой дронов на Кремль стоит Киев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет разницы, какое из подразделений Киева атаковало Кремль, за этим в любом случае стоит киевской... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:41
2023-05-25T11:21
киев
дмитрий песков
происшествия
владимир зеленский
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85bba6fb141341f20ad55d212d59f44e.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет разницы, какое из подразделений Киева атаковало Кремль, за этим в любом случае стоит киевской режим, о чем в Кремле говорили с самого начала.Газета New York Times заявляла, что власти США считают, что за атакой беспилотников на московский Кремль стоит одна из украинских спецслужб, и не знают, был ли в курсе Владимир Зеленский."Мы же сразу сказали, что за этим стоит киевский режим. В конце концов не имеет большой разницы, какое из подразделений киевского режима за этим стоит. За этим стоит киевский режим, мы это знаем и отдаем себе отчет, из этого и исходим при выстраивании нашей работы", - ответил Песков журналистам.В пресс-службе Кремля сообщали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
https://ria.ru/20230503/kreml-1869464661.html
https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871994983.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_56c29cee197dd08445d6350193a9ed32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, дмитрий песков, происшествия, владимир зеленский, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)
Киев, Дмитрий Песков, Происшествия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ)
Песков заявил, что за атакой дронов на Кремль стоит Киев

Песков: нет разницы, какое подразделение атаковало дронами Кремль, это сделал Киев

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет разницы, какое из подразделений Киева атаковало Кремль, за этим в любом случае стоит киевской режим, о чем в Кремле говорили с самого начала.
Газета New York Times заявляла, что власти США считают, что за атакой беспилотников на московский Кремль стоит одна из украинских спецслужб, и не знают, был ли в курсе Владимир Зеленский.
Московский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
СМИ: Вашингтон не предупреждали о попытке атаковать дронами Кремль
3 мая, 17:15
"Мы же сразу сказали, что за этим стоит киевский режим. В конце концов не имеет большой разницы, какое из подразделений киевского режима за этим стоит. За этим стоит киевский режим, мы это знаем и отдаем себе отчет, из этого и исходим при выстраивании нашей работы", - ответил Песков журналистам.
В пресс-службе Кремля сообщали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
В США рассказали о позорном поступке Зеленского после атаки на Кремль
15 мая, 19:22
 
КиевДмитрий ПесковПроисшествияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала