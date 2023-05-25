https://ria.ru/20230525/peskov-1874023837.html
Песков заявил, что за атакой дронов на Кремль стоит Киев
Песков заявил, что за атакой дронов на Кремль стоит Киев - РИА Новости, 25.05.2023
Песков заявил, что за атакой дронов на Кремль стоит Киев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет разницы, какое из подразделений Киева атаковало Кремль, за этим в любом случае стоит киевской... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:41
2023-05-25T10:41
2023-05-25T11:21
киев
дмитрий песков
происшествия
владимир зеленский
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет разницы, какое из подразделений Киева атаковало Кремль, за этим в любом случае стоит киевской режим, о чем в Кремле говорили с самого начала.Газета New York Times заявляла, что власти США считают, что за атакой беспилотников на московский Кремль стоит одна из украинских спецслужб, и не знают, был ли в курсе Владимир Зеленский."Мы же сразу сказали, что за этим стоит киевский режим. В конце концов не имеет большой разницы, какое из подразделений киевского режима за этим стоит. За этим стоит киевский режим, мы это знаем и отдаем себе отчет, из этого и исходим при выстраивании нашей работы", - ответил Песков журналистам.В пресс-службе Кремля сообщали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
https://ria.ru/20230503/kreml-1869464661.html
https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871994983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, дмитрий песков, происшествия, владимир зеленский, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)
Киев, Дмитрий Песков, Происшествия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ)
Песков заявил, что за атакой дронов на Кремль стоит Киев
Песков: нет разницы, какое подразделение атаковало дронами Кремль, это сделал Киев