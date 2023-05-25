https://ria.ru/20230525/peskov-1874023837.html

Песков заявил, что за атакой дронов на Кремль стоит Киев

Песков заявил, что за атакой дронов на Кремль стоит Киев - РИА Новости, 25.05.2023

Песков заявил, что за атакой дронов на Кремль стоит Киев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет разницы, какое из подразделений Киева атаковало Кремль, за этим в любом случае стоит киевской... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T10:41

2023-05-25T10:41

2023-05-25T11:21

киев

дмитрий песков

происшествия

владимир зеленский

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет разницы, какое из подразделений Киева атаковало Кремль, за этим в любом случае стоит киевской режим, о чем в Кремле говорили с самого начала.Газета New York Times заявляла, что власти США считают, что за атакой беспилотников на московский Кремль стоит одна из украинских спецслужб, и не знают, был ли в курсе Владимир Зеленский."Мы же сразу сказали, что за этим стоит киевский режим. В конце концов не имеет большой разницы, какое из подразделений киевского режима за этим стоит. За этим стоит киевский режим, мы это знаем и отдаем себе отчет, из этого и исходим при выстраивании нашей работы", - ответил Песков журналистам.В пресс-службе Кремля сообщали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.

https://ria.ru/20230503/kreml-1869464661.html

https://ria.ru/20230515/zelenskiy-1871994983.html

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

киев, дмитрий песков, происшествия, владимир зеленский, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)