https://ria.ru/20230525/perekhod-1874211413.html
Ереван готов обеспечить проезд транспорта из Азербайджана, заявил Пашинян
Ереван готов обеспечить проезд транспорта из Азербайджана, заявил Пашинян - РИА Новости, 25.05.2023
Ереван готов обеспечить проезд транспорта из Азербайджана, заявил Пашинян
Армянский премьер Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что армянские пограничники и таможенники готовы обеспечить... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T20:56
2023-05-25T20:56
2023-05-25T21:11
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
в мире
никол пашинян
владимир путин
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ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что армянские пограничники и таможенники готовы обеспечить нормальный переход транспортных средств и железнодорожных составов через Армению из Азербайджана.По его словам в четверг в рабочем режиме обсуждались вопросы, связанные с разблокировкой региональных коммуникаций."Я хочу еще раз подтвердить, что Армения действительно заинтересована в этом, и мы готовы приступить к разблокировке всех транспортных и экономических связей и коммуникаций (с Азербайджаном - ред.) на основе суверенитета и юрисдикции нашей страны. Я хочу еще раз подтвердить эту позицию, и хочу подтвердить, что мы готовы. И пограничная служба, и таможенная служба Армении готовы обеспечить нормальный переход всех транспортных средств, в частности железнодорожных составов, через территорию Армении", - сказал Пашинян.По его словам, Ереван ожидает, что и азербайджанская железная дорога будет открыта для грузов, железнодорожных составов Армении через Нахичевань и через Азербайджанскую Республику, в частности в Россию и Иран."И мы ожидаем решения этого вопроса на паритетной основе, на основе суверенитета и юрисдикции стран", - отметил премьер.
https://ria.ru/20230525/aliev-1874134239.html
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армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, в мире, никол пашинян, владимир путин
Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, В мире, Никол Пашинян, Владимир Путин
Ереван готов обеспечить проезд транспорта из Азербайджана, заявил Пашинян
Пашинян заявил, что Ереван готов обеспечить нормальный проезд транспорта из Азербайджана
ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что армянские пограничники и таможенники готовы обеспечить нормальный переход транспортных средств и железнодорожных составов через Армению из Азербайджана.
По его словам в четверг в рабочем режиме обсуждались вопросы, связанные с разблокировкой региональных коммуникаций.
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"Я хочу еще раз подтвердить, что Армения действительно заинтересована в этом, и мы готовы приступить к разблокировке всех транспортных и экономических связей и коммуникаций (с Азербайджаном - ред.) на основе суверенитета и юрисдикции нашей страны. Я хочу еще раз подтвердить эту позицию, и хочу подтвердить, что мы готовы. И пограничная служба, и таможенная служба Армении готовы обеспечить нормальный переход всех транспортных средств, в частности железнодорожных составов, через территорию Армении", - сказал Пашинян.
По его словам, Ереван ожидает, что и азербайджанская железная дорога будет открыта для грузов, железнодорожных составов Армении через Нахичевань
и через Азербайджанскую Республику, в частности в Россию и Иран
.
"И мы ожидаем решения этого вопроса на паритетной основе, на основе суверенитета и юрисдикции стран", - отметил премьер.
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