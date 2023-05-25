https://ria.ru/20230525/perekhod-1874211413.html

Ереван готов обеспечить проезд транспорта из Азербайджана, заявил Пашинян

Ереван готов обеспечить проезд транспорта из Азербайджана, заявил Пашинян - РИА Новости, 25.05.2023

Ереван готов обеспечить проезд транспорта из Азербайджана, заявил Пашинян

Армянский премьер Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что армянские пограничники и таможенники готовы обеспечить... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T20:56

2023-05-25T20:56

2023-05-25T21:11

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

в мире

никол пашинян

владимир путин

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ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что армянские пограничники и таможенники готовы обеспечить нормальный переход транспортных средств и железнодорожных составов через Армению из Азербайджана.По его словам в четверг в рабочем режиме обсуждались вопросы, связанные с разблокировкой региональных коммуникаций."Я хочу еще раз подтвердить, что Армения действительно заинтересована в этом, и мы готовы приступить к разблокировке всех транспортных и экономических связей и коммуникаций (с Азербайджаном - ред.) на основе суверенитета и юрисдикции нашей страны. Я хочу еще раз подтвердить эту позицию, и хочу подтвердить, что мы готовы. И пограничная служба, и таможенная служба Армении готовы обеспечить нормальный переход всех транспортных средств, в частности железнодорожных составов, через территорию Армении", - сказал Пашинян.По его словам, Ереван ожидает, что и азербайджанская железная дорога будет открыта для грузов, железнодорожных составов Армении через Нахичевань и через Азербайджанскую Республику, в частности в Россию и Иран."И мы ожидаем решения этого вопроса на паритетной основе, на основе суверенитета и юрисдикции стран", - отметил премьер.

https://ria.ru/20230525/aliev-1874134239.html

https://ria.ru/20230519/dogovorennosti-1872930924.html

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армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, в мире, никол пашинян, владимир путин