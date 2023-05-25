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Россиянам назвали условия, при которых можно лишиться пенсии - РИА Новости, 25.05.2023
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09:34 25.05.2023 (обновлено: 11:28 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/pensii-1874002376.html
Россиянам назвали условия, при которых можно лишиться пенсии
Россиянам назвали условия, при которых можно лишиться пенсии - РИА Новости, 25.05.2023
Россиянам назвали условия, при которых можно лишиться пенсии
Существует несколько веских оснований для лишения россиян пенсионных выплат, рассказала старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T09:34
2023-05-25T11:28
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Существует несколько веских оснований для лишения россиян пенсионных выплат, рассказала старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева в беседе с порталом URA.RU.По словам эксперта, в пенсионном законодательстве есть такие понятия, как приостановление и прекращение выплаты пенсии."По общему правилу, ФСС приостанавливает выплату, если в течение шести месяцев подряд пенсионер ее не получает. Также без выплат можно остаться в случае предоставления недостоверных сведений о праве на ее получение и прекращения законных оснований для ее выплаты. Пенсионера также лишат выплаты в случае переезда за пределы России", — заявила Хрусталева.Она напомнила, что пенсия по инвалидности может быть приостановлена или прекращена, если ее получатель не проходит медицинское переосвидетельствование.Как подчеркнула эксперт, возобновить выплаты, в зависимости от обстоятельств, можно различными способами. Если пенсионер долго не приходил получать выплаты, ему достаточно написать заявление. Если же пенсию прекратили выплачивать по закону, ее возобновление возможно только при изменении обстоятельств, для этого гражданину нужно заново оформлять соответствующий статус.
https://ria.ru/20230523/pensii-1873612118.html
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общество, ura.ru, россия
Общество, Ura.ru, Россия
Россиянам назвали условия, при которых можно лишиться пенсии

Вице-президент Fontvielle Хрусталева предупредила о потере пенсии при переезде за рубеж

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнформационный стенд в ПФР в Москве
Информационный стенд в ПФР в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Информационный стенд в ПФР в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Существует несколько веских оснований для лишения россиян пенсионных выплат, рассказала старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева в беседе с порталом URA.RU.
По словам эксперта, в пенсионном законодательстве есть такие понятия, как приостановление и прекращение выплаты пенсии.
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"По общему правилу, ФСС приостанавливает выплату, если в течение шести месяцев подряд пенсионер ее не получает. Также без выплат можно остаться в случае предоставления недостоверных сведений о праве на ее получение и прекращения законных оснований для ее выплаты. Пенсионера также лишат выплаты в случае переезда за пределы России", — заявила Хрусталева.
Она напомнила, что пенсия по инвалидности может быть приостановлена или прекращена, если ее получатель не проходит медицинское переосвидетельствование.
Как подчеркнула эксперт, возобновить выплаты, в зависимости от обстоятельств, можно различными способами. Если пенсионер долго не приходил получать выплаты, ему достаточно написать заявление. Если же пенсию прекратили выплачивать по закону, ее возобновление возможно только при изменении обстоятельств, для этого гражданину нужно заново оформлять соответствующий статус.
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