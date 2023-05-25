https://ria.ru/20230525/patrushev-1874139847.html

США считают, что могут справиться с Россией, заявил Патрушев

США считают, что могут справиться с Россией, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.05.2023

США считают, что могут справиться с Россией, заявил Патрушев

США думают, что могут "справиться с Россией", чтобы затем взяться за Китай как за другой центр многополярного мира, и с позицией КНР по Тайваню сложно не... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T16:44

2023-05-25T16:44

2023-05-25T16:58

сша

россия

вашингтон (штат)

в мире

николай патрушев

китай

тайвань

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. США думают, что могут "справиться с Россией", чтобы затем взяться за Китай как за другой центр многополярного мира, и с позицией КНР по Тайваню сложно не согласиться, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Конечно, они [США] заинтересованы в том, чтобы Россию ослабить, не только Россия является центром многополярного мира. Китай тоже. <...> Если они считают, могут справиться с Россией, следующая их задача, которую им сложно решать параллельно - это Китай", - сказал Патрушев журналистам по итогам прошедшей под эгидой Совбеза РФ международной встречи по безопасности."То, что они сейчас делают на границе Китая с Тайванем, мы тоже знаем. В общем, с их позицией [КНР по Тайваню] сложно не согласиться", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20230525/afrika-1874137241.html

сша

россия

вашингтон (штат)

китай

тайвань

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Дарья Буймова

сша, россия, вашингтон (штат), в мире, николай патрушев, китай, тайвань