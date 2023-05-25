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Верховный суд ликвидировал партию ПАРНАС - РИА Новости, 25.05.2023
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12:37 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/parnas-1874060199.html
Верховный суд ликвидировал партию ПАРНАС
Верховный суд ликвидировал партию ПАРНАС - РИА Новости, 25.05.2023
Верховный суд ликвидировал партию ПАРНАС
Верховный суд РФ ликвидировал "Партию народной свободы" (ПАРНАС), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T12:37
2023-05-25T12:37
россия
парнас
константин мерзликин
михаил касьянов
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Верховный суд РФ ликвидировал "Партию народной свободы" (ПАРНАС), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил: административное исковое заявление удовлетворить, ликвидировать политическую партию "Партия народной свободы" (ПАРНАС)", - огласил решение судья Олег Нефедов. С иском в суд обратилось Министерство юстиции РФ. Ранее суды ликвидировали несколько региональных отделений партии. Как пояснила на заседании суда представитель Минюста, законодательство обязывает политические партии иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов федерации. Тем временем у ПАРНАСа их всего 40 (из них два ликвидированы, но соответствующие решения еще не вступили в силу). Кроме того, к некоторым имеются претензии у налоговой службы и региональных отделений Минюста. "Ни региональные отделения, ни политическая партия не принимают мер для устранения нарушений, ситуация усугубляется. Партия не предпринимает попыток нарастить число региональных отделений и устранить выявленные нарушения", - пояснила юрист, добавив, что партии направляли все материалы проверок и у нее было достаточно времени для устранения нарушений. Представитель ПАРНАС в свою очередь назвал проверку Минюста незаконной. По его словам, представители партии не были в курсе, что часть отделений закрыты. Он также не согласился с расчетами министерства, указав, что половину регионов надо считать не от 89 субъектов федерации, а от 85, поскольку в новых регионах органы исполнительной власти, которые должны контролировать, в том числе политические партии, будут созданы только к лету 2023 года. Лидер ПАРНАСа экс-премьер РФ Михаил Касьянов уехал из России, сообщал РИА Новости в начале июня 2022 года член бюро политсовета партии Константин Мерзликин.
https://ria.ru/20221206/vesna-1836777152.html
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россия, парнас, константин мерзликин, михаил касьянов
Россия, ПАРНАС, Константин Мерзликин, Михаил Касьянов
Верховный суд ликвидировал партию ПАРНАС

Верховный суд России ликвидировал "Партию народной свободы"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСъезд партии ПАРНАС
Съезд партии ПАРНАС - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Съезд партии ПАРНАС. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Верховный суд РФ ликвидировал "Партию народной свободы" (ПАРНАС), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: административное исковое заявление удовлетворить, ликвидировать политическую партию "Партия народной свободы" (ПАРНАС)", - огласил решение судья Олег Нефедов.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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С иском в суд обратилось Министерство юстиции РФ. Ранее суды ликвидировали несколько региональных отделений партии.
Как пояснила на заседании суда представитель Минюста, законодательство обязывает политические партии иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов федерации. Тем временем у ПАРНАСа их всего 40 (из них два ликвидированы, но соответствующие решения еще не вступили в силу). Кроме того, к некоторым имеются претензии у налоговой службы и региональных отделений Минюста.
"Ни региональные отделения, ни политическая партия не принимают мер для устранения нарушений, ситуация усугубляется. Партия не предпринимает попыток нарастить число региональных отделений и устранить выявленные нарушения", - пояснила юрист, добавив, что партии направляли все материалы проверок и у нее было достаточно времени для устранения нарушений.
Представитель ПАРНАС в свою очередь назвал проверку Минюста незаконной. По его словам, представители партии не были в курсе, что часть отделений закрыты. Он также не согласился с расчетами министерства, указав, что половину регионов надо считать не от 89 субъектов федерации, а от 85, поскольку в новых регионах органы исполнительной власти, которые должны контролировать, в том числе политические партии, будут созданы только к лету 2023 года.
Лидер ПАРНАСа экс-премьер РФ Михаил Касьянов уехал из России, сообщал РИА Новости в начале июня 2022 года член бюро политсовета партии Константин Мерзликин.
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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