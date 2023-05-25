https://ria.ru/20230525/oruzhie-1874023945.html
В Кремле прокомментировали хранение ядерного оружия России в Белоруссии
В Кремле прокомментировали хранение ядерного оружия России в Белоруссии - РИА Новости, 25.05.2023
В Кремле прокомментировали хранение ядерного оружия России в Белоруссии
Союзное государство России и Белоруссии - это уникальная ситуация в мире, и она должна приниматься во внимание, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:41
2023-05-25T10:41
2023-05-25T11:07
дмитрий песков
белоруссия
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии - это уникальная ситуация в мире, и она должна приниматься во внимание, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания второго Евразийского экономического форума заявил о наличии в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разных уровней интеграции, обратив внимание на присутствие в объединении Союзного государства России и Белоруссии. Он также отметил, что Белоруссии и России "даже ядерное оружие одно на двоих сейчас"."Он назвал это уникальной ситуацией. Он говорил именно о том, что это уникальная ситуация, которая требует особого внимания и особого разговора среди стран-участниц. Это действительно так. Потому что фактически в рамках одной интеграции существует более продвинутая интеграци", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что "это уникальная ситуация в мире и она должна приниматься во внимание".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, белоруссия, россия
Дмитрий Песков, Белоруссия, Россия
В Кремле прокомментировали хранение ядерного оружия России в Белоруссии
Песков назвал интеграцию Москвы и Минска уникальной в контексте хранения ЯО в Белоруссии
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии - это уникальная ситуация в мире, и она должна приниматься во внимание, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
в ходе пленарного заседания второго Евразийского экономического форума заявил о наличии в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разных уровней интеграции, обратив внимание на присутствие в объединении Союзного государства России и Белоруссии. Он также отметил, что Белоруссии и России "даже ядерное оружие одно на двоих сейчас".
"Он назвал это уникальной ситуацией. Он говорил именно о том, что это уникальная ситуация, которая требует особого внимания и особого разговора среди стран-участниц. Это действительно так. Потому что фактически в рамках одной интеграции существует более продвинутая интеграци", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что "это уникальная ситуация в мире и она должна приниматься во внимание".
В Белоруссии объяснили размещение ядерного оружия России в стране