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В Кремле прокомментировали хранение ядерного оружия России в Белоруссии - РИА Новости, 25.05.2023
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10:41 25.05.2023 (обновлено: 11:07 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/oruzhie-1874023945.html
В Кремле прокомментировали хранение ядерного оружия России в Белоруссии
В Кремле прокомментировали хранение ядерного оружия России в Белоруссии - РИА Новости, 25.05.2023
В Кремле прокомментировали хранение ядерного оружия России в Белоруссии
Союзное государство России и Белоруссии - это уникальная ситуация в мире, и она должна приниматься во внимание, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:41
2023-05-25T11:07
дмитрий песков
белоруссия
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии - это уникальная ситуация в мире, и она должна приниматься во внимание, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания второго Евразийского экономического форума заявил о наличии в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разных уровней интеграции, обратив внимание на присутствие в объединении Союзного государства России и Белоруссии. Он также отметил, что Белоруссии и России "даже ядерное оружие одно на двоих сейчас"."Он назвал это уникальной ситуацией. Он говорил именно о том, что это уникальная ситуация, которая требует особого внимания и особого разговора среди стран-участниц. Это действительно так. Потому что фактически в рамках одной интеграции существует более продвинутая интеграци", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что "это уникальная ситуация в мире и она должна приниматься во внимание".
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белоруссия
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дмитрий песков, белоруссия, россия
Дмитрий Песков, Белоруссия, Россия
В Кремле прокомментировали хранение ядерного оружия России в Белоруссии

Песков назвал интеграцию Москвы и Минска уникальной в контексте хранения ЯО в Белоруссии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии - это уникальная ситуация в мире, и она должна приниматься во внимание, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания второго Евразийского экономического форума заявил о наличии в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) разных уровней интеграции, обратив внимание на присутствие в объединении Союзного государства России и Белоруссии. Он также отметил, что Белоруссии и России "даже ядерное оружие одно на двоих сейчас".
"Он назвал это уникальной ситуацией. Он говорил именно о том, что это уникальная ситуация, которая требует особого внимания и особого разговора среди стран-участниц. Это действительно так. Потому что фактически в рамках одной интеграции существует более продвинутая интеграци", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что "это уникальная ситуация в мире и она должна приниматься во внимание".
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер М Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
В Белоруссии объяснили размещение ядерного оружия России в стране
Вчера, 11:01
 
Дмитрий ПесковБелоруссияРоссия
 
 
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