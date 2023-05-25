https://ria.ru/20230525/oroshenie-1874147092.html
В Запорожской области приступили к восстановлению оросительных каналов
В Запорожской области приступили к восстановлению оросительных каналов - РИА Новости, 25.05.2023
В Запорожской области приступили к восстановлению оросительных каналов
Министерство АПК и продовольственной политики Запорожской области приступило к восстановлению оросительных каналов, обеспечивающих полив сельхозугодий на всей... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T17:12
2023-05-25T17:12
2023-05-25T17:12
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Министерство АПК и продовольственной политики Запорожской области приступило к восстановлению оросительных каналов, обеспечивающих полив сельхозугодий на всей территории региона, сообщил журналистам представитель пресс-службы ведомства. В ведомстве пояснили, что протяжённость системы полива только в обслуживании Приднепровского отделения составляет более 324 километров. Подача воды уже осуществляется на более чем 300 километров каналов с учётом отсутствия обслуживания системы с 1991 года. "Ожидается, что в ближайшее время еще 30 крупных агропредприятий начнут полив. В этом году предприятие ГБУ " Мелиорация " рассчитывает производить орошение на площади более 30 тысяч гектаров, а общая возможность осуществления полива Приднепровским отделением составляет более чем 250 тысяч гектаров орошаемых земель",- сказал представитель пресс-службы ведомства. Он добавил, что на эксплуатационном участке Каменка-Днепровская запланировано произвести гидрогеологические разведывательные работы, так как обследование и обслуживание сетей не производилось десятилетиями, кроме того, необходим капитальный ремонт дренажной системы, а также есть проблемные места, требующие немедленного реагирования.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, запорожская область, россия
Экономика, Запорожская область, Россия
В Запорожской области приступили к восстановлению оросительных каналов
Министерство АПК Запорожской области приступило к восстановлению оросительных каналов
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Министерство АПК и продовольственной политики Запорожской области приступило к восстановлению оросительных каналов, обеспечивающих полив сельхозугодий на всей территории региона, сообщил журналистам представитель пресс-службы ведомства.
В ведомстве пояснили, что протяжённость системы полива только в обслуживании Приднепровского отделения составляет более 324 километров. Подача воды уже осуществляется на более чем 300 километров каналов с учётом отсутствия обслуживания системы с 1991 года.
"Ожидается, что в ближайшее время еще 30 крупных агропредприятий начнут полив. В этом году предприятие ГБУ " Мелиорация " рассчитывает производить орошение на площади более 30 тысяч гектаров, а общая возможность осуществления полива Приднепровским отделением составляет более чем 250 тысяч гектаров орошаемых земель",- сказал представитель пресс-службы ведомства.
Он добавил, что на эксплуатационном участке Каменка-Днепровская запланировано произвести гидрогеологические разведывательные работы, так как обследование и обслуживание сетей не производилось десятилетиями, кроме того, необходим капитальный ремонт дренажной системы, а также есть проблемные места, требующие немедленного реагирования.
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