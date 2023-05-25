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Посол Индонезии предложил руководству страны покупать российскую нефть - РИА Новости, 25.05.2023
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11:59 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/neft-1874049492.html
Посол Индонезии предложил руководству страны покупать российскую нефть
Посол Индонезии предложил руководству страны покупать российскую нефть - РИА Новости, 25.05.2023
Посол Индонезии предложил руководству страны покупать российскую нефть
Посол Индонезии в России и Белоруссии Хосе Антонио Морато Таварес заявил, что предлагает руководству своей страны покупать российскую нефть и договариваться о... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:59
2023-05-25T11:59
экономика
россия
индонезия
белоруссия
pertamina
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Посол Индонезии в России и Белоруссии Хосе Антонио Морато Таварес заявил, что предлагает руководству своей страны покупать российскую нефть и договариваться о ценах. "Конечно, мы говорим о возобновляемой энергии, однако ближайшие десятилетия нам еще будет нужно ископаемое топливо. Поэтому я, как посол страны тут, предлагаю Джакарте покупать российскую нефть. Нам нужно работать с Россией, вести переговоры по взаимно приемлемой цене, о которой мы можем договориться", - сказал он, выступая в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума. В 2022 году министр финансов страны Шри Мульяни и государственная нефтедобывающая компания Индонезии PT Pertamina заявили, что страна пока не рассматривает планы по закупке сырой нефти в России. В ноябре 2022 года директор Pertamina Нике Видьявати заявил, что оценка возможности покупки нефти из России идет с учетом многих факторов, в том числе политических и экономических. РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.
https://radiosputnik.ria.ru/20230525/zst-1873996731.html
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экономика, россия, индонезия, белоруссия, pertamina
Экономика, Россия, Индонезия, Белоруссия, Pertamina
Посол Индонезии предложил руководству страны покупать российскую нефть

Посол Индонезии заявил, что предложил руководству страны покупать российскую нефть

© Фото : Посольство Индонезии в РоссииПосол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Таварес
Посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Таварес - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : Посольство Индонезии в России
Посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Таварес. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Посол Индонезии в России и Белоруссии Хосе Антонио Морато Таварес заявил, что предлагает руководству своей страны покупать российскую нефть и договариваться о ценах.
"Конечно, мы говорим о возобновляемой энергии, однако ближайшие десятилетия нам еще будет нужно ископаемое топливо. Поэтому я, как посол страны тут, предлагаю Джакарте покупать российскую нефть. Нам нужно работать с Россией, вести переговоры по взаимно приемлемой цене, о которой мы можем договориться", - сказал он, выступая в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.
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Вчера, 08:43
В 2022 году министр финансов страны Шри Мульяни и государственная нефтедобывающая компания Индонезии PT Pertamina заявили, что страна пока не рассматривает планы по закупке сырой нефти в России. В ноябре 2022 года директор Pertamina Нике Видьявати заявил, что оценка возможности покупки нефти из России идет с учетом многих факторов, в том числе политических и экономических.
РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.
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ЭкономикаРоссияИндонезияБелоруссияPertamina
 
 
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