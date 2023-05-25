https://ria.ru/20230525/neft-1874049492.html

Посол Индонезии предложил руководству страны покупать российскую нефть

Посол Индонезии предложил руководству страны покупать российскую нефть - РИА Новости, 25.05.2023

Посол Индонезии предложил руководству страны покупать российскую нефть

Посол Индонезии в России и Белоруссии Хосе Антонио Морато Таварес заявил, что предлагает руководству своей страны покупать российскую нефть и договариваться о... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T11:59

2023-05-25T11:59

2023-05-25T11:59

экономика

россия

индонезия

белоруссия

pertamina

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Посол Индонезии в России и Белоруссии Хосе Антонио Морато Таварес заявил, что предлагает руководству своей страны покупать российскую нефть и договариваться о ценах. "Конечно, мы говорим о возобновляемой энергии, однако ближайшие десятилетия нам еще будет нужно ископаемое топливо. Поэтому я, как посол страны тут, предлагаю Джакарте покупать российскую нефть. Нам нужно работать с Россией, вести переговоры по взаимно приемлемой цене, о которой мы можем договориться", - сказал он, выступая в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума. В 2022 году министр финансов страны Шри Мульяни и государственная нефтедобывающая компания Индонезии PT Pertamina заявили, что страна пока не рассматривает планы по закупке сырой нефти в России. В ноябре 2022 года директор Pertamina Нике Видьявати заявил, что оценка возможности покупки нефти из России идет с учетом многих факторов, в том числе политических и экономических. РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.

https://radiosputnik.ria.ru/20230525/zst-1873996731.html

https://ria.ru/20230522/vidodo-1873395301.html

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индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, индонезия, белоруссия, pertamina