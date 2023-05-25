https://ria.ru/20230525/narkotiki-1873987005.html

Украинские военные в Артемовске принимали наркотики, заявила беженка

Украинские военные в Артемовске принимали наркотики, заявила беженка - РИА Новости, 25.05.2023

Украинские военные в Артемовске принимали наркотики, заявила беженка

Украинские военные в Артемовске массово употребляли алкоголь и постоянно принимали наркотики с ведома своих командиров, рассказала РИА Новости эвакуированная из РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T05:20

2023-05-25T05:20

2023-05-25T07:28

специальная военная операция на украине

артемовск

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские военные в Артемовске массово употребляли алкоголь и постоянно принимали наркотики с ведома своих командиров, рассказала РИА Новости эвакуированная из Артемовска беженка Мария. "Военные бухали. Военные, не стесняясь, при нас накуривались. Курили траву. Ставили "бульбулятор" (приспособление для употребления наркотика) на стол и курили траву", - сказала собеседница агентства. По ее словам, ночью во время комендантского часа украинские военные отправляли за водкой мирных жителей. "Это могло быть в 9 вечера, несмотря на комендантский час, это могло быть в час ночи, это могло быта в пять утра. Он (мирный житель) как-то пошел им (купить), пришел, весь трясется, говорит: "Я больше не пойду, потому что меня там чуть не обстреляли. Дроны… На улице темно, перемещение запрещено". Ну и военный, мы все сидим, говорит: "Подожди, я сейчас сделаю тебе "коридор"… Что такое "коридор", в недоумении… Оказывается, получается, два дома рядом. Они связались с теми украинскими военными, со своими коллегами, чтобы те не делали обстрел. Чтобы этот мужчина спокойно вышел и пошел купил водки", - рассказала беженка.

https://ria.ru/20230525/azovets-1873983318.html

артемовск

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артемовск, вооруженные силы украины