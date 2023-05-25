https://ria.ru/20230525/missiya-1874077659.html
МИД России: гражданская миссия ЕС вряд ли стабилизирует ситуацию в Молдавии
МИД России: гражданская миссия ЕС вряд ли стабилизирует ситуацию в Молдавии - РИА Новости, 25.05.2023
МИД России: гражданская миссия ЕС вряд ли стабилизирует ситуацию в Молдавии
Гражданская миссия ЕС в Молдавии вряд ли поможет в стабилизации ситуации в стране, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T13:32
2023-05-25T13:32
2023-05-25T14:38
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евросоюз
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Гражданская миссия ЕС в Молдавии вряд ли поможет в стабилизации ситуации в стране, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.Совет ЕС в конце мая запустил свою гражданскую партнерскую миссию по безопасности в Молдавии. Целью миссии, согласно документу, является содействие властям в укреплении способности противостоять гибридным угрозам, включая кибербезопасность, и противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательству."С учетом кардинально изменившегося характера Евросоюза, трансформировавшегося в геополитический инструмент США и НАТО, вряд ли новое присутствие в Молдавии будет содействовать стабилизации ситуации в стране", - резюмировал замминистра.Читайте полный текст интервью >>
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россия, молдавия, евросоюз
Россия, Молдавия, Евросоюз
МИД России: гражданская миссия ЕС вряд ли стабилизирует ситуацию в Молдавии
Галузин: гражданская миссия Евросоюза в Молдавии вряд ли поможет в стабилизации ситуации