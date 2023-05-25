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МИД России: гражданская миссия ЕС вряд ли стабилизирует ситуацию в Молдавии - РИА Новости, 25.05.2023
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13:32 25.05.2023 (обновлено: 14:38 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/missiya-1874077659.html
МИД России: гражданская миссия ЕС вряд ли стабилизирует ситуацию в Молдавии
МИД России: гражданская миссия ЕС вряд ли стабилизирует ситуацию в Молдавии - РИА Новости, 25.05.2023
МИД России: гражданская миссия ЕС вряд ли стабилизирует ситуацию в Молдавии
Гражданская миссия ЕС в Молдавии вряд ли поможет в стабилизации ситуации в стране, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T13:32
2023-05-25T14:38
россия
молдавия
евросоюз
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Гражданская миссия ЕС в Молдавии вряд ли поможет в стабилизации ситуации в стране, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.Совет ЕС в конце мая запустил свою гражданскую партнерскую миссию по безопасности в Молдавии. Целью миссии, согласно документу, является содействие властям в укреплении способности противостоять гибридным угрозам, включая кибербезопасность, и противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательству."С учетом кардинально изменившегося характера Евросоюза, трансформировавшегося в геополитический инструмент США и НАТО, вряд ли новое присутствие в Молдавии будет содействовать стабилизации ситуации в стране", - резюмировал замминистра.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html
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россия, молдавия, евросоюз
Россия, Молдавия, Евросоюз
МИД России: гражданская миссия ЕС вряд ли стабилизирует ситуацию в Молдавии

Галузин: гражданская миссия Евросоюза в Молдавии вряд ли поможет в стабилизации ситуации

© Flickr / Kamen TabakovВид на одну из улиц Кишинева
Вид на одну из улиц Кишинева - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Flickr / Kamen Tabakov
Вид на одну из улиц Кишинева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Гражданская миссия ЕС в Молдавии вряд ли поможет в стабилизации ситуации в стране, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Совет ЕС в конце мая запустил свою гражданскую партнерскую миссию по безопасности в Молдавии. Целью миссии, согласно документу, является содействие властям в укреплении способности противостоять гибридным угрозам, включая кибербезопасность, и противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательству.
"С учетом кардинально изменившегося характера Евросоюза, трансформировавшегося в геополитический инструмент США и НАТО, вряд ли новое присутствие в Молдавии будет содействовать стабилизации ситуации в стране", - резюмировал замминистра.
Читайте полный текст интервью >>
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