https://ria.ru/20230525/mirotvorets-1874183327.html

Генсек ООН посмертно наградил российского миротворца Алексея Мизюру

Генсек ООН посмертно наградил российского миротворца Алексея Мизюру - РИА Новости, 25.05.2023

Генсек ООН посмертно наградил российского миротворца Алексея Мизюру

Генсек ООН Антониу Гутерреш наградил посмертно старшего группы российских военных наблюдателей при Миссии ООН в ДРК подполковника Алексея Мизюру, сообщил... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T19:08

2023-05-25T19:08

2023-05-25T19:12

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антониу гутерреш

демократическая республика конго

африка

в мире

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ООН, 25 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш наградил посмертно старшего группы российских военных наблюдателей при Миссии ООН в ДРК подполковника Алексея Мизюру, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский. Международный день миротворцев отмечается во всем мире 29 мая. В преддверии этой даты в зале Генеральной Ассамблеи прошла церемония в память о миротворцах, отдавших жизнь при исполнении служебных обязанностей в составе миротворческих контингентов ООН. Генсек ООН посмертно наградил миротворцев медалью Дага Хаммаршельда. "Место в этом трагическом списке занял старший группы российских военных наблюдателей при Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго подполковник Алексей Мизюра", - сказал Стржижовский. По его словам, Мизюра "до последнего оставался верным своему долгу, стремился принести мир и стабильность на конголезскую землю". "Высокий профессионализм, а также присущие ему мужество и отвага позволяли успешно выполнять самые ответственные задания, не терять присутствия духа в самых сложных ситуациях. Коллегам и сослуживцам он навсегда запомнится как верный товарищ, который служил делу мира с честью и полной самоотдачей", - отметил пресс-секретарь. Медаль была официально передана постпреду РФ при ООН Василию Небензе и будет в ближайшее время направлена родственникам погибшего.

https://ria.ru/20230508/pridnestrove-1870418572.html

https://ria.ru/20230428/mirotvorchestvo-1868535913.html

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демократическая республика конго

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, оон, антониу гутерреш, демократическая республика конго, африка, в мире