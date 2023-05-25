https://ria.ru/20230525/mirotvorets-1874183327.html
Генсек ООН посмертно наградил российского миротворца Алексея Мизюру
Генсек ООН посмертно наградил российского миротворца Алексея Мизюру - РИА Новости, 25.05.2023
Генсек ООН посмертно наградил российского миротворца Алексея Мизюру
Генсек ООН Антониу Гутерреш наградил посмертно старшего группы российских военных наблюдателей при Миссии ООН в ДРК подполковника Алексея Мизюру, сообщил... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T19:08
2023-05-25T19:08
2023-05-25T19:12
россия
оон
антониу гутерреш
демократическая республика конго
африка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874184038_0:32:752:455_1920x0_80_0_0_eefd5e0740cf1f65136940027d112d3c.jpg
ООН, 25 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш наградил посмертно старшего группы российских военных наблюдателей при Миссии ООН в ДРК подполковника Алексея Мизюру, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский. Международный день миротворцев отмечается во всем мире 29 мая. В преддверии этой даты в зале Генеральной Ассамблеи прошла церемония в память о миротворцах, отдавших жизнь при исполнении служебных обязанностей в составе миротворческих контингентов ООН. Генсек ООН посмертно наградил миротворцев медалью Дага Хаммаршельда. "Место в этом трагическом списке занял старший группы российских военных наблюдателей при Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго подполковник Алексей Мизюра", - сказал Стржижовский. По его словам, Мизюра "до последнего оставался верным своему долгу, стремился принести мир и стабильность на конголезскую землю". "Высокий профессионализм, а также присущие ему мужество и отвага позволяли успешно выполнять самые ответственные задания, не терять присутствия духа в самых сложных ситуациях. Коллегам и сослуживцам он навсегда запомнится как верный товарищ, который служил делу мира с честью и полной самоотдачей", - отметил пресс-секретарь. Медаль была официально передана постпреду РФ при ООН Василию Небензе и будет в ближайшее время направлена родственникам погибшего.
https://ria.ru/20230508/pridnestrove-1870418572.html
https://ria.ru/20230428/mirotvorchestvo-1868535913.html
россия
демократическая республика конго
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874184038_1:0:752:563_1920x0_80_0_0_7428c04efa193cdd8402b31b9ba478aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, антониу гутерреш, демократическая республика конго, африка, в мире
Россия, ООН, Антониу Гутерреш, Демократическая Республика Конго, Африка, В мире
Генсек ООН посмертно наградил российского миротворца Алексея Мизюру
Генсек ООН Антониу Гутерреш посмертно наградил российского миротворца Алексея Мизюру
ООН, 25 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш наградил посмертно старшего группы российских военных наблюдателей при Миссии ООН в ДРК подполковника Алексея Мизюру, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский.
Международный день миротворцев отмечается во всем мире 29 мая.
Приднестровье попросило Россию увеличить число миротворцев
В преддверии этой даты в зале Генеральной Ассамблеи прошла церемония в память о миротворцах, отдавших жизнь при исполнении служебных обязанностей в составе миротворческих контингентов ООН. Генсек ООН посмертно наградил миротворцев медалью Дага Хаммаршельда
.
«
"Место в этом трагическом списке занял старший группы российских военных наблюдателей при Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго подполковник Алексей Мизюра", - сказал Стржижовский.
По его словам, Мизюра "до последнего оставался верным своему долгу, стремился принести мир и стабильность на конголезскую землю".
"Высокий профессионализм, а также присущие ему мужество и отвага позволяли успешно выполнять самые ответственные задания, не терять присутствия духа в самых сложных ситуациях. Коллегам и сослуживцам он навсегда запомнится как верный товарищ, который служил делу мира с честью и полной самоотдачей", - отметил пресс-секретарь.
Медаль была официально передана постпреду РФ при ООН Василию Небензе
и будет в ближайшее время направлена родственникам погибшего.
Путин подписал закон о комплектовании миротворческого военного персонала