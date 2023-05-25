https://ria.ru/20230525/milli-1874209051.html

Глава Генштаба США оценил шансы Украины вернуть все утраченные территории

Глава Генштаба США оценил шансы Украины вернуть все утраченные территории - РИА Новости, 25.05.2023

Глава Генштаба США оценил шансы Украины вернуть все утраченные территории

Киев не сможет вернуть утраченные территории в ближайшее время, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T20:27

2023-05-25T20:27

2023-05-25T21:05

в мире

сша

украина

марк милли

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778596572_0:0:2802:1576_1920x0_80_0_0_dc6fd6385bd50baea24dc23ebd1ed096.jpg

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Киев не сможет вернуть утраченные территории в ближайшее время, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли."Украинская стратегическая цель заключается в том, чтобы освободить всю оккупированную Россией Украину. На оккупированной Россией Украине пара сотен тысяч российских войск. Это, возможно, реализуемо военным путем, но, вероятно, не в ближайшей перспективе", — сказал глава американского Генштаба на пресс-конференции.Западные политики регулярно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно снабжают Киев оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.В прошлый понедельник президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что Киеву нужно еще немного времени для контрнаступления. При этом он допустил, что в случае провала несколько стран задумаются о необходимости мирных переговоров с Россией.О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230525/kontrnastuplenie-1874070243.html

https://ria.ru/20230525/ukraina-1874155343.html

сша

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, марк милли, владимир зеленский, дмитрий песков, россия, киев