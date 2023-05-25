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Глава Генштаба США оценил шансы Украины вернуть все утраченные территории - РИА Новости, 25.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:27 25.05.2023 (обновлено: 21:05 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/milli-1874209051.html
Глава Генштаба США оценил шансы Украины вернуть все утраченные территории
Глава Генштаба США оценил шансы Украины вернуть все утраченные территории - РИА Новости, 25.05.2023
Глава Генштаба США оценил шансы Украины вернуть все утраченные территории
Киев не сможет вернуть утраченные территории в ближайшее время, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T20:27
2023-05-25T21:05
в мире
сша
украина
марк милли
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
дмитрий песков
россия
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ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Киев не сможет вернуть утраченные территории в ближайшее время, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.&quot;Украинская стратегическая цель заключается в том, чтобы освободить всю оккупированную Россией Украину. На оккупированной Россией Украине пара сотен тысяч российских войск. Это, возможно, реализуемо военным путем, но, вероятно, не в ближайшей перспективе&quot;, — сказал глава американского Генштаба на пресс-конференции.Западные политики регулярно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно снабжают Киев оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.В прошлый понедельник президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что Киеву нужно еще немного времени для контрнаступления. При этом он допустил, что в случае провала несколько стран задумаются о необходимости мирных переговоров с Россией.О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230525/kontrnastuplenie-1874070243.html
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в мире, сша, украина, марк милли, владимир зеленский, дмитрий песков, россия, киев
В мире, США, Украина, Марк Милли, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Россия, Киев
Глава Генштаба США оценил шансы Украины вернуть все утраченные территории

Глава Генштаба США Милли: Киев не сможет вернуть утраченные территории в ближайшее время

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Киев не сможет вернуть утраченные территории в ближайшее время, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
«

"Украинская стратегическая цель заключается в том, чтобы освободить всю оккупированную Россией Украину. На оккупированной Россией Украине пара сотен тысяч российских войск. Это, возможно, реализуемо военным путем, но, вероятно, не в ближайшей перспективе", — сказал глава американского Генштаба на пресс-конференции.

Западные политики регулярно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно снабжают Киев оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
В прошлый понедельник президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что Киеву нужно еще немного времени для контрнаступления. При этом он допустил, что в случае провала несколько стран задумаются о необходимости мирных переговоров с Россией.
Киев - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
В офисе Зеленского не определились, началось ли контрнаступление ВСУ
Вчера, 13:08
О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
"Висит на волоске". Зеленскому сообщили о критической ситуации в Киеве
Вчера, 17:44
 
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