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В Кремле оценили работу МЧС при Куренкове - РИА Новости, 25.05.2023
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10:38 25.05.2023 (обновлено: 10:59 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/mchs-1874021992.html
В Кремле оценили работу МЧС при Куренкове
В Кремле оценили работу МЧС при Куренкове - РИА Новости, 25.05.2023
В Кремле оценили работу МЧС при Куренкове
Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с главой МЧС РФ Александром Куренковым и положительно оценивает работу ведомства, сообщил... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:38
2023-05-25T10:59
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
политика
россия
александр куренков
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с главой МЧС РФ Александром Куренковым и положительно оценивает работу ведомства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Правительство всегда работает в наряженном режиме... Каждый министерский портфель - это очень-очень напряженная ежедневная работа. И, конечно, в данном случае МЧС - один из наиболее беспокойных участков. И вы знаете, что президент в постоянном контакте с министром Куренковым. И, конечно, положительно оценивает то, как происходит работа министерства", - ответил Песков журналистам на вопрос об оценке Кремлем работы Куренкова спустя год после назначения главой МЧС.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика, россия, александр куренков, дмитрий песков, владимир путин
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Политика, Россия, Александр Куренков, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле оценили работу МЧС при Куренкове

Песков: Путин постоянно общается с Куренковым и положительно оценивает работу МЧС

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкГлава МЧС Александр Куренков
Глава МЧС Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Глава МЧС Александр Куренков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с главой МЧС РФ Александром Куренковым и положительно оценивает работу ведомства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Правительство всегда работает в наряженном режиме... Каждый министерский портфель - это очень-очень напряженная ежедневная работа. И, конечно, в данном случае МЧС - один из наиболее беспокойных участков. И вы знаете, что президент в постоянном контакте с министром Куренковым. И, конечно, положительно оценивает то, как происходит работа министерства", - ответил Песков журналистам на вопрос об оценке Кремлем работы Куренкова спустя год после назначения главой МЧС.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПолитикаРоссияАлександр КуренковДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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