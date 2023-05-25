https://ria.ru/20230525/mchs-1874021992.html
В Кремле оценили работу МЧС при Куренкове
В Кремле оценили работу МЧС при Куренкове - РИА Новости, 25.05.2023
В Кремле оценили работу МЧС при Куренкове
Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с главой МЧС РФ Александром Куренковым и положительно оценивает работу ведомства, сообщил... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:38
2023-05-25T10:38
2023-05-25T10:59
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
политика
россия
александр куренков
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812227866_0:369:2986:2048_1920x0_80_0_0_63f9999b4cfd9c3a9e8c336bf00b1a15.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с главой МЧС РФ Александром Куренковым и положительно оценивает работу ведомства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Правительство всегда работает в наряженном режиме... Каждый министерский портфель - это очень-очень напряженная ежедневная работа. И, конечно, в данном случае МЧС - один из наиболее беспокойных участков. И вы знаете, что президент в постоянном контакте с министром Куренковым. И, конечно, положительно оценивает то, как происходит работа министерства", - ответил Песков журналистам на вопрос об оценке Кремлем работы Куренкова спустя год после назначения главой МЧС.
https://ria.ru/20230405/mchs-1863214908.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812227866_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_1af4720b81588dc165b5962d3d401aec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика, россия, александр куренков, дмитрий песков, владимир путин
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Политика, Россия, Александр Куренков, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле оценили работу МЧС при Куренкове
Песков: Путин постоянно общается с Куренковым и положительно оценивает работу МЧС