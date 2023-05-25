https://ria.ru/20230525/lutsenko-1874059305.html

Луценко: автобаню, восстановленную вологжанами, отправили в зону СВО

Луценко: автобаню, восстановленную вологжанами, отправили в зону СВО - РИА Новости, 25.05.2023

Луценко: автобаню, восстановленную вологжанами, отправили в зону СВО

Грузовой автомобиль ГАЗ-66 с оборудованной в кузове баней отправили из Вологды в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T12:35

2023-05-25T12:35

2023-05-25T12:35

вологодская область

вологда

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 25 мая – РИА Новости. Грузовой автомобиль ГАЗ-66 с оборудованной в кузове баней отправили из Вологды в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.Инициатором проекта стал депутат регионального заксобрания Анатолий Дианов."Мы стали искать способы, как мы можем еще больше помочь нашим бойцам. Было много разных идей. При последней встрече с руководителем одного из подразделений узнали, что у военнослужащих есть проблема с гигиеническими процедурами. Решили на базе автомобиля сделать баню, потом нашли машину уже со встроенной баней, которая стояла на продаже в Москве. Мы приобрели ГАЗ-66 и на трале пригнали его в Вологду", - приводятся в сообщении слова Дианова.В областной столице баню полностью подготовили для использования. В ней все продумано до мелочей. Каменка отапливается снаружи, парилка может вместить в себя три-четыре бойца, в "предбаннике" в сидении встроен холодильник, чтобы остужать воду. В машину вложена бензопила для распилки дров, дополнительный генератор, веники.Вокруг своей идеи Дианов собрал предпринимателей из Вологды и Сокола. Бизнесмены согласились обновить баню, провести полное техобслуживание машины без оплаты своих услуг.В баню на колесах перед отправкой загрузили гуманитарные посылки для бойцов - сладости в "посылке из Вологды" и более трех тысяч индивидуальных пакетов с необходимыми на передовой вещами. Наборы подготовили волонтеры благотворительного фонда "Времена года" после разговора с бойцами."Мы посмотрели на руки военнослужащих и поняли, что им необходима заживляющая мазь. Стали изготавливать ее сами из пчелиного воска и растительного масла. Также мы подумали, что необходимо средство, чтобы защитить ребят от кишечной палочки", - сказала волонтер Анастасия Голенева.Сейчас баня силами Вологодского регионального отделения партии "Единая Россия" передана в спецподразделение, где служат бойцы из Вологодской области."Благодарю за замечательный проект нашего партийца Анатолия Дианова и его коллег. Нашим военнослужащим в зоне СВО сейчас непросто. Правительство области, местные отделения партии "Единая Россия" по всему региону, волонтеры, предприниматели оказывают значительную поддержку. Благодарю каждого за включение в проект", - сказал председатель заксобрания Вологодской области Андрей Луценко.Стоимость всего проекта составила порядка двух миллионов рублей. Ни один из предпринимателей не взял деньги за услуги или товары, которыми укомплектовали баню.

https://ria.ru/20230516/initsiativy-1872182250.html

https://ria.ru/20230512/vologda-1871222852.html

вологда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вологда, андрей луценко