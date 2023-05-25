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Луценко: автобаню, восстановленную вологжанами, отправили в зону СВО - РИА Новости, 25.05.2023
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Вологодская область
 
12:35 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/lutsenko-1874059305.html
Луценко: автобаню, восстановленную вологжанами, отправили в зону СВО
Луценко: автобаню, восстановленную вологжанами, отправили в зону СВО - РИА Новости, 25.05.2023
Луценко: автобаню, восстановленную вологжанами, отправили в зону СВО
Грузовой автомобиль ГАЗ-66 с оборудованной в кузове баней отправили из Вологды в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T12:35
2023-05-25T12:35
вологодская область
вологда
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 25 мая – РИА Новости. Грузовой автомобиль ГАЗ-66 с оборудованной в кузове баней отправили из Вологды в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.Инициатором проекта стал депутат регионального заксобрания Анатолий Дианов."Мы стали искать способы, как мы можем еще больше помочь нашим бойцам. Было много разных идей. При последней встрече с руководителем одного из подразделений узнали, что у военнослужащих есть проблема с гигиеническими процедурами. Решили на базе автомобиля сделать баню, потом нашли машину уже со встроенной баней, которая стояла на продаже в Москве. Мы приобрели ГАЗ-66 и на трале пригнали его в Вологду", - приводятся в сообщении слова Дианова.В областной столице баню полностью подготовили для использования. В ней все продумано до мелочей. Каменка отапливается снаружи, парилка может вместить в себя три-четыре бойца, в "предбаннике" в сидении встроен холодильник, чтобы остужать воду. В машину вложена бензопила для распилки дров, дополнительный генератор, веники.Вокруг своей идеи Дианов собрал предпринимателей из Вологды и Сокола. Бизнесмены согласились обновить баню, провести полное техобслуживание машины без оплаты своих услуг.В баню на колесах перед отправкой загрузили гуманитарные посылки для бойцов - сладости в "посылке из Вологды" и более трех тысяч индивидуальных пакетов с необходимыми на передовой вещами. Наборы подготовили волонтеры благотворительного фонда "Времена года" после разговора с бойцами."Мы посмотрели на руки военнослужащих и поняли, что им необходима заживляющая мазь. Стали изготавливать ее сами из пчелиного воска и растительного масла. Также мы подумали, что необходимо средство, чтобы защитить ребят от кишечной палочки", - сказала волонтер Анастасия Голенева.Сейчас баня силами Вологодского регионального отделения партии "Единая Россия" передана в спецподразделение, где служат бойцы из Вологодской области."Благодарю за замечательный проект нашего партийца Анатолия Дианова и его коллег. Нашим военнослужащим в зоне СВО сейчас непросто. Правительство области, местные отделения партии "Единая Россия" по всему региону, волонтеры, предприниматели оказывают значительную поддержку. Благодарю каждого за включение в проект", - сказал председатель заксобрания Вологодской области Андрей Луценко.Стоимость всего проекта составила порядка двух миллионов рублей. Ни один из предпринимателей не взял деньги за услуги или товары, которыми укомплектовали баню.
https://ria.ru/20230516/initsiativy-1872182250.html
https://ria.ru/20230512/vologda-1871222852.html
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вологда, андрей луценко
Вологодская область, Вологда, Андрей Луценко

Луценко: автобаню, восстановленную вологжанами, отправили в зону СВО

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 25 мая – РИА Новости. Грузовой автомобиль ГАЗ-66 с оборудованной в кузове баней отправили из Вологды в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.
Инициатором проекта стал депутат регионального заксобрания Анатолий Дианов.
"Мы стали искать способы, как мы можем еще больше помочь нашим бойцам. Было много разных идей. При последней встрече с руководителем одного из подразделений узнали, что у военнослужащих есть проблема с гигиеническими процедурами. Решили на базе автомобиля сделать баню, потом нашли машину уже со встроенной баней, которая стояла на продаже в Москве. Мы приобрели ГАЗ-66 и на трале пригнали его в Вологду", - приводятся в сообщении слова Дианова.
В областной столице баню полностью подготовили для использования. В ней все продумано до мелочей. Каменка отапливается снаружи, парилка может вместить в себя три-четыре бойца, в "предбаннике" в сидении встроен холодильник, чтобы остужать воду. В машину вложена бензопила для распилки дров, дополнительный генератор, веники.
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Вокруг своей идеи Дианов собрал предпринимателей из Вологды и Сокола. Бизнесмены согласились обновить баню, провести полное техобслуживание машины без оплаты своих услуг.
В баню на колесах перед отправкой загрузили гуманитарные посылки для бойцов - сладости в "посылке из Вологды" и более трех тысяч индивидуальных пакетов с необходимыми на передовой вещами. Наборы подготовили волонтеры благотворительного фонда "Времена года" после разговора с бойцами.
"Мы посмотрели на руки военнослужащих и поняли, что им необходима заживляющая мазь. Стали изготавливать ее сами из пчелиного воска и растительного масла. Также мы подумали, что необходимо средство, чтобы защитить ребят от кишечной палочки", - сказала волонтер Анастасия Голенева.
Сейчас баня силами Вологодского регионального отделения партии "Единая Россия" передана в спецподразделение, где служат бойцы из Вологодской области.
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"Благодарю за замечательный проект нашего партийца Анатолия Дианова и его коллег. Нашим военнослужащим в зоне СВО сейчас непросто. Правительство области, местные отделения партии "Единая Россия" по всему региону, волонтеры, предприниматели оказывают значительную поддержку. Благодарю каждого за включение в проект", - сказал председатель заксобрания Вологодской области Андрей Луценко.
Стоимость всего проекта составила порядка двух миллионов рублей. Ни один из предпринимателей не взял деньги за услуги или товары, которыми укомплектовали баню.
 
Вологодская областьВологдаАндрей Луценко
 
 
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