https://ria.ru/20230525/lukashenko-1874132700.html
Лукашенко предложил ЕАЭС выработать стратегию экологизации производства
Лукашенко предложил ЕАЭС выработать стратегию экологизации производства - РИА Новости, 25.05.2023
Лукашенко предложил ЕАЭС выработать стратегию экологизации производства
Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) нужно выработать собственную стратегию экологизации производства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:26
2023-05-25T16:26
2023-05-25T16:26
экономика
белоруссия
москва
александр лукашенко
евразийский экономический союз
евросоюз
россия
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) нужно выработать собственную стратегию экологизации производства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве. Глава белорусского государства обратил внимание, что разрабатываемый странами Евросоюза механизм трансграничного углеродного регулирования станет серьезным инструментом воздействия на международную торговлю: ЕС получит дополнительную возможность для маневра – товары, признанные "чистыми", будут допускаться на рынок, а то, что не нужно, будет блокироваться. "В рамках нашего союза важно объединить усилия и выработать собственные подходы и меры реагирования на климатические вызовы. Нужно планомерно двигаться к структуре экономики, в которой преобладают производства и технологии с низким уровнем выбросов парниковых газов", - сказал Лукашенко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, белоруссия, москва, александр лукашенко, евразийский экономический союз, евросоюз, россия
Экономика, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, Евросоюз, Россия
Лукашенко предложил ЕАЭС выработать стратегию экологизации производства
Лукашенко предложил ЕАЭС выработать собственную стратегию экологизации производства