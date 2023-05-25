Рейтинг@Mail.ru
"Давно в ней искра разгоралась": что русские классики писали про Украину - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 25.05.2023 (обновлено: 08:07 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/literatura-1873729295.html
"Давно в ней искра разгоралась": что русские классики писали про Украину
"Давно в ней искра разгоралась": что русские классики писали про Украину - РИА Новости, 25.05.2023
"Давно в ней искра разгоралась": что русские классики писали про Украину
Киевский режим сносит памятники деятелям русской культуры. Особенно достается Пушкину — его, как и других, обвиняют в "империализме" и неуважении к тем, кто жил РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T08:00
2023-05-25T08:07
культура
россия
украина
киев
иосиф бродский
николай гоголь
михаил булгаков
книги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873619242_0:103:2418:1463_1920x0_80_0_0_c886788a9151a12cc92f2b380a2e93f9.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. Киевский режим сносит памятники деятелям русской культуры. Особенно достается Пушкину — его, как и других, обвиняют в "империализме" и неуважении к тем, кто жил на западной окраине Российской империи. Как на самом деле классики относились к Украине — в материале РИА Новости.Александр Пушкин: все не так однозначно в "Полтаве"Возлюбленная поэта Анна Керн была дочерью полтавского помещика, а супруга Наталья Гончарова — вовсе прапраправнучка гетмана Петра Дорошенко (в "Полтаве" упоминается "старый Дорошенко", который мог бы возглавить бунт против России).Пушкин преклонялся перед гением Петра Великого. В симпатиях автора "Полтавы" (1828 год) сомневаться не приходится — они на стороне императора, а Мазепа и его союзники, разумеется, — враги.Но гетман у Пушкина — не карикатурный злодей, которого непонятно почему любит первая красавица Украины Мария Кочубей. Мазепа — хитрый дипломат и тонкий политик. На предательство он решается из-за серьезной обиды, которую нанес ему царь.Другие украинские персонажи по-разному относятся к русским. Кочубей всецело доверяет Петру, а молодежь мечтает "грянуть войною на ненавистную Москву".Бунт против России зреет: "Украйна глухо волновалась, давно в ней искра разгоралась". Но природа здесь прекрасная: "Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звезды блещут".Как отметила в беседе с РИА Новости эссеист, журналист, специалист по литературе Евгения Долгинова, русских писателей, включая и Пушкина, нельзя обвинять в империализме. &quot;Сейчас не действуют рациональные возражения. Это Гоголь-то украинофоб, впервые открывший русскому читателю красоту и поэзию своей земли? Это Пушкин-то, который в &quot;Полтаве&quot; 14 раз употребил слово &quot;Украйна&quot; и лишь дважды — &quot;Малороссия&quot;? В итоге все равно окажется, как у Довлатова: &quot;Женщине просто противен сам звук твоего голоса&quot;. Пустое дело. Не стоит реагировать&quot;, — говорит она. При этом Пушкин воспринимал Малороссию, безусловно, частью большой страны. Николай Гоголь: верность Богу и нелюбовь к полякамНациональная принадлежность Гоголя — предмет многолетних споров, которые возникли на пустом месте. Николай Васильевич — классик русской литературы, хоть и сам не знал, какая его душа: русская или "хохлацкая". Гоголь писал на родном языке, но цитировал народные песни на украинском, использовал специфические малоросские слова — "монисто", "шинок", "люлька" (в значении "курительная трубка"), "парубок" и другие. В повестях "Страшная месть" и "Тарас Бульба" он описывает казаков Запорожской сечи — смелых и удалых воинов, для которых служение отечеству и православная вера важнее семьи и любви.Что именно было для них родиной, сомневаться не приходится.&quot;Нет, братцы, так любить, как русская душа, — любить не только что умом, &lt;…&gt; а всем, чем дал Бог, что ни есть в тебе, &lt;…&gt; нет, так любить никто не может!&quot; — восклицает Тарас Бульба.Гоголь о запорожцах: "Это было необыкновенное явление русской силы, &lt;…&gt; гулять напропалую, пить и бражничать, как только может один русский — все это было ему по плечу".Но Николай Васильевич не идеализировал казаков. Герои "Бульбы" с жестокостью убивают польских женщин и детей, а в адрес жителей Центральной России нередко бросают пренебрежительное — "москаль". Выражение "москаля везти" у Гоголя употребляется в значении "лгать".И все же полякам достается куда больше — "Страшная месть" переполнена упоминаниями "поганых ляхов", а католические священники в "Бульбе" — обманщики и поработители православных.Кондратий Рылеев: не против русских, но против монархииПоэма "Войнаровский" 1825 года декабриста Рылеева куда менее известна, чем "Полтава" Пушкина, но посвящена тем же событиям.Главный герой — не Мазепа, а его племянник Андрей Войнаровский, который поддержал дядю в борьбе против императора Петра. У Рылеева, ненавидевшего самодержавие, украинцы сражаются не против России, а против царя — и это принципиально важно.&quot;Событие, которое обычно рассматривалось как предательство, представлено в рылеевской повести с необычной точки зрения, отражавшей его собственные &quot;гражданские&quot; стремления&quot;, — цитирует ирландского исследователя русской литературы Патрика О’Мара заведующая кафедрой словесных искусств факультета искусств МГУ Ольга Крюкова*.В неоконченной поэме Рылеева "Наливайко" украинцы противостоят уже польскому королю.Михаил Булгаков: любовь к КиевуПервую половину жизни автор "Мастера и Маргариты" провел в Киеве — он встретил здесь революцию и гражданскую войну. Это описано в романе "Белая гвардия", который сегодня противники русской культуры называют "антиукраинским". Профессор МГУ писатель Мария Голованивская с этим категорические не согласна. &quot;Никто никогда украинофобом в русской культуре не был. Как и не был юдофобом или грузинофобом. Ни Гоголь, ни Пушкин, ни Булгаков, никто другой. Русская культура и литература, как и русский язык — большой язык, большая литература, большая культура. Такие фобиями не страдают&quot;, — подчеркнула она в беседе с РИА Новости.Булгаков был негативно настроен к националистическим движениям, считал суржик неправильным языком. Но сам Киев обожал.&quot;Весной зацветали белым цветом сады, одевался в зелень Царский сад, солнце ломилось во все окна, зажигало в них пожары. А Днепр! А закаты! &lt;...&gt; Словом, город прекрасный, город счастливый. Мать городов русских&quot;, — писал он в очерке &quot;Киев-город&quot; в &quot;Путевых заметках&quot;.Единственное, что расстраивало его в Киеве, — присутствие Симона Петлюры. Булгаков не раз говорил, что без таких людей город был бы чище.Иосиф Бродский: плевок в Днипро и сомнения в подлинностиСтихотворение "На независимость Украины" Бродский публично прочитал 30 октября 1992-го в еврейском центре в Пало-Альто в Калифорнии, где присутствовала почти тысяча человек. Сам автор называл текст рискованным и не включил его в свои сборники. После публикации в 1996-м в киевских изданиях "Столица" и "Голос громадянина" случился скандал, что было ожидаемо. &quot;Прощевайте, хохлы! Пожили вместе, хватит. Плюнуть, что ли, в Днипро: может, он вспять покатит&quot;, — это еще не самые резкие строчки.После смерти Бродского высказывали предположения, что это подделка. Но сохранившаяся видеозапись подтверждает подлинность. * Крюкова О. С. "Образ Украины в русле героики гражданского романтизма русской литературы первой трети XIX века"
https://ria.ru/20230523/svo-1873468333.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873619242_165:0:2253:1566_1920x0_80_0_0_0374c777e53022f5c73e97b746551c3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, иосиф бродский, николай гоголь, михаил булгаков, книги, а. с. пушкин
Культура, Россия, Украина, Киев, Иосиф Бродский, Николай Гоголь, Михаил Булгаков, Книги, А. С. Пушкин

"Давно в ней искра разгоралась": что русские классики писали про Украину

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСувениры в магазине Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге
Сувениры в магазине Всероссийского музея А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. Киевский режим сносит памятники деятелям русской культуры. Особенно достается Пушкину — его, как и других, обвиняют в "империализме" и неуважении к тем, кто жил на западной окраине Российской империи. Как на самом деле классики относились к Украине — в материале РИА Новости.

Александр Пушкин: все не так однозначно в "Полтаве"

Возлюбленная поэта Анна Керн была дочерью полтавского помещика, а супруга Наталья Гончарова — вовсе прапраправнучка гетмана Петра Дорошенко (в "Полтаве" упоминается "старый Дорошенко", который мог бы возглавить бунт против России).
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРепродукция иллюстрации к поэме А. С. Пушкина "Полтава" на выставке "Полтавская виктория 27 июня 1709 г."
Репродукция иллюстрации к поэме А.С.Пушкина Полтава на выставке Полтавская виктория 27 июня 1709 г. - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Репродукция иллюстрации к поэме А. С. Пушкина "Полтава" на выставке "Полтавская виктория 27 июня 1709 г."
Пушкин преклонялся перед гением Петра Великого. В симпатиях автора "Полтавы" (1828 год) сомневаться не приходится — они на стороне императора, а Мазепа и его союзники, разумеется, — враги.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРепродукция картины, изображающей Петра Первого во время Полтавской битвы (середина XVIII в.)
Репродукция картины, изображающей Петра Первого во время Полтавской битвы (середина XVIII в.) - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Репродукция картины, изображающей Петра Первого во время Полтавской битвы (середина XVIII в.)
Но гетман у Пушкина — не карикатурный злодей, которого непонятно почему любит первая красавица Украины Мария Кочубей. Мазепа — хитрый дипломат и тонкий политик. На предательство он решается из-за серьезной обиды, которую нанес ему царь.
Другие украинские персонажи по-разному относятся к русским. Кочубей всецело доверяет Петру, а молодежь мечтает "грянуть войною на ненавистную Москву".
© РИА Новости / Юрий Каплун | Перейти в медиабанкРепродукция картины Ореста Кипренского "Портрет А. С. Пушкина"
Репродукция картины Ореста Кипренского Портрет А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Юрий Каплун
Перейти в медиабанк
Репродукция картины Ореста Кипренского "Портрет А. С. Пушкина"
Бунт против России зреет: "Украйна глухо волновалась, давно в ней искра разгоралась". Но природа здесь прекрасная: "Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звезды блещут".
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция картины, изображающей Карла XII и Мазепу на берегу Днепра после Полтавской битвы
Репродукция картины, изображающей Карла XII и Мазепу на берегу Днепра после Полтавской битвы - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Репродукция картины, изображающей Карла XII и Мазепу на берегу Днепра после Полтавской битвы
Как отметила в беседе с РИА Новости эссеист, журналист, специалист по литературе Евгения Долгинова, русских писателей, включая и Пушкина, нельзя обвинять в империализме.
«

"Сейчас не действуют рациональные возражения. Это Гоголь-то украинофоб, впервые открывший русскому читателю красоту и поэзию своей земли? Это Пушкин-то, который в "Полтаве" 14 раз употребил слово "Украйна" и лишь дважды — "Малороссия"? В итоге все равно окажется, как у Довлатова: "Женщине просто противен сам звук твоего голоса". Пустое дело. Не стоит реагировать", — говорит она.

При этом Пушкин воспринимал Малороссию, безусловно, частью большой страны.

Николай Гоголь: верность Богу и нелюбовь к полякам

Национальная принадлежность Гоголя — предмет многолетних споров, которые возникли на пустом месте. Николай Васильевич — классик русской литературы, хоть и сам не знал, какая его душа: русская или "хохлацкая".
Гоголь писал на родном языке, но цитировал народные песни на украинском, использовал специфические малоросские слова — "монисто", "шинок", "люлька" (в значении "курительная трубка"), "парубок" и другие.
© РИА Новости / Павел Балабанов | Перейти в медиабанкРепродукция портрета Федора Моллера "Николай Васильевич Гоголь"
Репродукция портрета Федора Моллера Николай Васильевич Гоголь - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Павел Балабанов
Перейти в медиабанк
Репродукция портрета Федора Моллера "Николай Васильевич Гоголь"
В повестях "Страшная месть" и "Тарас Бульба" он описывает казаков Запорожской сечи — смелых и удалых воинов, для которых служение отечеству и православная вера важнее семьи и любви.
Что именно было для них родиной, сомневаться не приходится.
«

"Нет, братцы, так любить, как русская душа, любить не только что умом, <…> а всем, чем дал Бог, что ни есть в тебе, <…> нет, так любить никто не может!" восклицает Тарас Бульба.

Гоголь о запорожцах: "Это было необыкновенное явление русской силы, <…> гулять напропалую, пить и бражничать, как только может один русский — все это было ему по плечу".
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИллюстрация Кукрыниксов к повести Н. В. Гоголя "Тарас Бульба" на выставке в Российской государственной библиотеке
Иллюстрация Кукрыниксов к повести Н.В. Гоголя Тарас Бульба на выставке в Российской государственной библиотеке - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Иллюстрация Кукрыниксов к повести Н. В. Гоголя "Тарас Бульба" на выставке в Российской государственной библиотеке
Но Николай Васильевич не идеализировал казаков. Герои "Бульбы" с жестокостью убивают польских женщин и детей, а в адрес жителей Центральной России нередко бросают пренебрежительное — "москаль". Выражение "москаля везти" у Гоголя употребляется в значении "лгать".
И все же полякам достается куда больше — "Страшная месть" переполнена упоминаниями "поганых ляхов", а католические священники в "Бульбе" — обманщики и поработители православных.

Кондратий Рылеев: не против русских, но против монархии

Поэма "Войнаровский" 1825 года декабриста Рылеева куда менее известна, чем "Полтава" Пушкина, но посвящена тем же событиям.
© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанкРепродукция портрета русского поэта, декабриста Кондратия Рылеева работы неизвестного художника
Репродукция портрета русского поэта, декабриста Кондратия Рылеева работы неизвестного художника - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в медиабанк
Репродукция портрета русского поэта, декабриста Кондратия Рылеева работы неизвестного художника
Главный герой — не Мазепа, а его племянник Андрей Войнаровский, который поддержал дядю в борьбе против императора Петра. У Рылеева, ненавидевшего самодержавие, украинцы сражаются не против России, а против царя — и это принципиально важно.
«

"Событие, которое обычно рассматривалось как предательство, представлено в рылеевской повести с необычной точки зрения, отражавшей его собственные "гражданские" стремления", — цитирует ирландского исследователя русской литературы Патрика О’Мара заведующая кафедрой словесных искусств факультета искусств МГУ Ольга Крюкова*.

В неоконченной поэме Рылеева "Наливайко" украинцы противостоят уже польскому королю.

Михаил Булгаков: любовь к Киеву

Первую половину жизни автор "Мастера и Маргариты" провел в Киеве — он встретил здесь революцию и гражданскую войну. Это описано в романе "Белая гвардия", который сегодня противники русской культуры называют "антиукраинским". Профессор МГУ писатель Мария Голованивская с этим категорические не согласна.
«

"Никто никогда украинофобом в русской культуре не был. Как и не был юдофобом или грузинофобом. Ни Гоголь, ни Пушкин, ни Булгаков, никто другой. Русская культура и литература, как и русский язык — большой язык, большая литература, большая культура. Такие фобиями не страдают", — подчеркнула она в беседе с РИА Новости.

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПисатель Михаил Булгаков
Писатель Михаил Булгаков - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Писатель Михаил Булгаков
Булгаков был негативно настроен к националистическим движениям, считал суржик неправильным языком. Но сам Киев обожал.
«

"Весной зацветали белым цветом сады, одевался в зелень Царский сад, солнце ломилось во все окна, зажигало в них пожары. А Днепр! А закаты! <...> Словом, город прекрасный, город счастливый. Мать городов русских", — писал он в очерке "Киев-город" в "Путевых заметках".

Единственное, что расстраивало его в Киеве, — присутствие Симона Петлюры. Булгаков не раз говорил, что без таких людей город был бы чище.

Иосиф Бродский: плевок в Днипро и сомнения в подлинности

Стихотворение "На независимость Украины" Бродский публично прочитал 30 октября 1992-го в еврейском центре в Пало-Альто в Калифорнии, где присутствовала почти тысяча человек. Сам автор называл текст рискованным и не включил его в свои сборники.
© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкОткрытие музея-квартиры Иосифа Бродского "Полторы комнаты" в Санкт-Петербурге
Открытие музея-квартиры Иосифа Бродского Полторы комнаты в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Открытие музея-квартиры Иосифа Бродского "Полторы комнаты" в Санкт-Петербурге
После публикации в 1996-м в киевских изданиях "Столица" и "Голос громадянина" случился скандал, что было ожидаемо.
«

"Прощевайте, хохлы! Пожили вместе, хватит. Плюнуть, что ли, в Днипро: может, он вспять покатит", — это еще не самые резкие строчки.

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЛичные вещи лауреата Нобелевской премии по литература Иосифа Бродского, представленные в музее Анны Ахматовой
Личные вещи лауреата Нобелевской премии по литература Иосифа Бродского, представленые в музее Анны Ахматовой - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Личные вещи лауреата Нобелевской премии по литература Иосифа Бродского, представленные в музее Анны Ахматовой
После смерти Бродского высказывали предположения, что это подделка. Но сохранившаяся видеозапись подтверждает подлинность.
* Крюкова О. С. "Образ Украины в русле героики гражданского романтизма русской литературы первой трети XIX века"
Гитарист группы Scorpions Рудольф Шенкер выступает на концерте в спорткомплексе Олимпийский в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Из песни слова — выкинешь: как западные артисты изменяют треки о России
23 мая, 08:00
 
КультураРоссияУкраинаКиевИосиф БродскийНиколай ГогольМихаил БулгаковКнигиА. С. Пушкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала