https://ria.ru/20230525/literatura-1873729295.html

"Давно в ней искра разгоралась": что русские классики писали про Украину

"Давно в ней искра разгоралась": что русские классики писали про Украину - РИА Новости, 25.05.2023

"Давно в ней искра разгоралась": что русские классики писали про Украину

Киевский режим сносит памятники деятелям русской культуры. Особенно достается Пушкину — его, как и других, обвиняют в "империализме" и неуважении к тем, кто жил РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T08:00

2023-05-25T08:00

2023-05-25T08:07

культура

россия

украина

киев

иосиф бродский

николай гоголь

михаил булгаков

книги

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. Киевский режим сносит памятники деятелям русской культуры. Особенно достается Пушкину — его, как и других, обвиняют в "империализме" и неуважении к тем, кто жил на западной окраине Российской империи. Как на самом деле классики относились к Украине — в материале РИА Новости.Александр Пушкин: все не так однозначно в "Полтаве"Возлюбленная поэта Анна Керн была дочерью полтавского помещика, а супруга Наталья Гончарова — вовсе прапраправнучка гетмана Петра Дорошенко (в "Полтаве" упоминается "старый Дорошенко", который мог бы возглавить бунт против России).Пушкин преклонялся перед гением Петра Великого. В симпатиях автора "Полтавы" (1828 год) сомневаться не приходится — они на стороне императора, а Мазепа и его союзники, разумеется, — враги.Но гетман у Пушкина — не карикатурный злодей, которого непонятно почему любит первая красавица Украины Мария Кочубей. Мазепа — хитрый дипломат и тонкий политик. На предательство он решается из-за серьезной обиды, которую нанес ему царь.Другие украинские персонажи по-разному относятся к русским. Кочубей всецело доверяет Петру, а молодежь мечтает "грянуть войною на ненавистную Москву".Бунт против России зреет: "Украйна глухо волновалась, давно в ней искра разгоралась". Но природа здесь прекрасная: "Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звезды блещут".Как отметила в беседе с РИА Новости эссеист, журналист, специалист по литературе Евгения Долгинова, русских писателей, включая и Пушкина, нельзя обвинять в империализме. "Сейчас не действуют рациональные возражения. Это Гоголь-то украинофоб, впервые открывший русскому читателю красоту и поэзию своей земли? Это Пушкин-то, который в "Полтаве" 14 раз употребил слово "Украйна" и лишь дважды — "Малороссия"? В итоге все равно окажется, как у Довлатова: "Женщине просто противен сам звук твоего голоса". Пустое дело. Не стоит реагировать", — говорит она. При этом Пушкин воспринимал Малороссию, безусловно, частью большой страны. Николай Гоголь: верность Богу и нелюбовь к полякамНациональная принадлежность Гоголя — предмет многолетних споров, которые возникли на пустом месте. Николай Васильевич — классик русской литературы, хоть и сам не знал, какая его душа: русская или "хохлацкая". Гоголь писал на родном языке, но цитировал народные песни на украинском, использовал специфические малоросские слова — "монисто", "шинок", "люлька" (в значении "курительная трубка"), "парубок" и другие. В повестях "Страшная месть" и "Тарас Бульба" он описывает казаков Запорожской сечи — смелых и удалых воинов, для которых служение отечеству и православная вера важнее семьи и любви.Что именно было для них родиной, сомневаться не приходится."Нет, братцы, так любить, как русская душа, — любить не только что умом, <…> а всем, чем дал Бог, что ни есть в тебе, <…> нет, так любить никто не может!" — восклицает Тарас Бульба.Гоголь о запорожцах: "Это было необыкновенное явление русской силы, <…> гулять напропалую, пить и бражничать, как только может один русский — все это было ему по плечу".Но Николай Васильевич не идеализировал казаков. Герои "Бульбы" с жестокостью убивают польских женщин и детей, а в адрес жителей Центральной России нередко бросают пренебрежительное — "москаль". Выражение "москаля везти" у Гоголя употребляется в значении "лгать".И все же полякам достается куда больше — "Страшная месть" переполнена упоминаниями "поганых ляхов", а католические священники в "Бульбе" — обманщики и поработители православных.Кондратий Рылеев: не против русских, но против монархииПоэма "Войнаровский" 1825 года декабриста Рылеева куда менее известна, чем "Полтава" Пушкина, но посвящена тем же событиям.Главный герой — не Мазепа, а его племянник Андрей Войнаровский, который поддержал дядю в борьбе против императора Петра. У Рылеева, ненавидевшего самодержавие, украинцы сражаются не против России, а против царя — и это принципиально важно."Событие, которое обычно рассматривалось как предательство, представлено в рылеевской повести с необычной точки зрения, отражавшей его собственные "гражданские" стремления", — цитирует ирландского исследователя русской литературы Патрика О’Мара заведующая кафедрой словесных искусств факультета искусств МГУ Ольга Крюкова*.В неоконченной поэме Рылеева "Наливайко" украинцы противостоят уже польскому королю.Михаил Булгаков: любовь к КиевуПервую половину жизни автор "Мастера и Маргариты" провел в Киеве — он встретил здесь революцию и гражданскую войну. Это описано в романе "Белая гвардия", который сегодня противники русской культуры называют "антиукраинским". Профессор МГУ писатель Мария Голованивская с этим категорические не согласна. "Никто никогда украинофобом в русской культуре не был. Как и не был юдофобом или грузинофобом. Ни Гоголь, ни Пушкин, ни Булгаков, никто другой. Русская культура и литература, как и русский язык — большой язык, большая литература, большая культура. Такие фобиями не страдают", — подчеркнула она в беседе с РИА Новости.Булгаков был негативно настроен к националистическим движениям, считал суржик неправильным языком. Но сам Киев обожал."Весной зацветали белым цветом сады, одевался в зелень Царский сад, солнце ломилось во все окна, зажигало в них пожары. А Днепр! А закаты! <...> Словом, город прекрасный, город счастливый. Мать городов русских", — писал он в очерке "Киев-город" в "Путевых заметках".Единственное, что расстраивало его в Киеве, — присутствие Симона Петлюры. Булгаков не раз говорил, что без таких людей город был бы чище.Иосиф Бродский: плевок в Днипро и сомнения в подлинностиСтихотворение "На независимость Украины" Бродский публично прочитал 30 октября 1992-го в еврейском центре в Пало-Альто в Калифорнии, где присутствовала почти тысяча человек. Сам автор называл текст рискованным и не включил его в свои сборники. После публикации в 1996-м в киевских изданиях "Столица" и "Голос громадянина" случился скандал, что было ожидаемо. "Прощевайте, хохлы! Пожили вместе, хватит. Плюнуть, что ли, в Днипро: может, он вспять покатит", — это еще не самые резкие строчки.После смерти Бродского высказывали предположения, что это подделка. Но сохранившаяся видеозапись подтверждает подлинность. * Крюкова О. С. "Образ Украины в русле героики гражданского романтизма русской литературы первой трети XIX века"

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россия, украина, киев, иосиф бродский, николай гоголь, михаил булгаков, книги, а. с. пушкин