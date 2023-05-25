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В России нет дефицита контактных линз, заявили в Росздравнадзоре - РИА Новости, 25.05.2023
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19:09 25.05.2023 (обновлено: 20:05 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/linzy-1874184223.html
В России нет дефицита контактных линз, заявили в Росздравнадзоре
В России нет дефицита контактных линз, заявили в Росздравнадзоре - РИА Новости, 25.05.2023
В России нет дефицита контактных линз, заявили в Росздравнадзоре
В России нет дефицита контактных линз, несмотря на решение компании Johnson & Johnson вывести из ассортимента одно наименование, сообщил Росздравнадзор в... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T19:09
2023-05-25T20:05
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
johnson & johnson
экономика
дефицит
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В России нет дефицита контактных линз, несмотря на решение компании Johnson &amp; Johnson вывести из ассортимента одно наименование, сообщил Росздравнадзор в Telegram-канале.&quot;Признака дефицита медицинского изделия &quot;Контактные линзы&quot; в Российской Федерации не зафиксировано&quot;, — говорится в публикации.J&amp;J проинформировала ведомство о запланированном выводе из ассортимента медицинского изделия "Линзы контактные 1-Day Acuvue ТruЕуе with Hydraclear 1" в октябре прошлого года. При этом его поставки продолжались до конца первого квартала 2023-го.Уход с российского рынка именно этих контактных линз никак не отразится на удовлетворении спроса, подчеркнули в Росздравнадзоре. Сейчас госреестре медицинских изделий содержатся сведения о 134 наименованиях линз, 13 из которых производятся в том числе Johnson &amp; Johnson, добавили в ведомстве.В четверг в пресс-службе фармкомпании "Протек", официального дистрибьютора J&amp;J, сообщили РИА Новости, что американская компания предупредила партнеров в России о приостановке поставок контактных линз в страну.
https://ria.ru/20230525/jj-1874084704.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), johnson & johnson, экономика, дефицит
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Johnson & Johnson, Экономика, Дефицит
В России нет дефицита контактных линз, заявили в Росздравнадзоре

Росздравнадзор: в России нет дефицита контактных линз

© iStock.com / Mikhail PopovКонтактные линзы
Контактные линзы - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© iStock.com / Mikhail Popov
Контактные линзы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В России нет дефицита контактных линз, несмотря на решение компании Johnson & Johnson вывести из ассортимента одно наименование, сообщил Росздравнадзор в Telegram-канале.
«

"Признака дефицита медицинского изделия "Контактные линзы" в Российской Федерации не зафиксировано", — говорится в публикации.

J&J проинформировала ведомство о запланированном выводе из ассортимента медицинского изделия "Линзы контактные 1-Day Acuvue ТruЕуе with Hydraclear 1" в октябре прошлого года. При этом его поставки продолжались до конца первого квартала 2023-го.
Уход с российского рынка именно этих контактных линз никак не отразится на удовлетворении спроса, подчеркнули в Росздравнадзоре. Сейчас госреестре медицинских изделий содержатся сведения о 134 наименованиях линз, 13 из которых производятся в том числе Johnson & Johnson, добавили в ведомстве.
В четверг в пресс-службе фармкомпании "Протек", официального дистрибьютора J&J, сообщили РИА Новости, что американская компания предупредила партнеров в России о приостановке поставок контактных линз в страну.
Контактные линзы
Минпромторг ответил на сообщение о приостановке поставок линз J&J в Россию
Вчера, 13:55
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Johnson & JohnsonЭкономикаДефицит
 
 
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