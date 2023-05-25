https://ria.ru/20230525/linzy-1874184223.html

В России нет дефицита контактных линз, заявили в Росздравнадзоре

В России нет дефицита контактных линз, заявили в Росздравнадзоре - РИА Новости, 25.05.2023

В России нет дефицита контактных линз, заявили в Росздравнадзоре

В России нет дефицита контактных линз, несмотря на решение компании Johnson & Johnson вывести из ассортимента одно наименование, сообщил Росздравнадзор в... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T19:09

2023-05-25T19:09

2023-05-25T20:05

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

johnson & johnson

экономика

дефицит

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В России нет дефицита контактных линз, несмотря на решение компании Johnson & Johnson вывести из ассортимента одно наименование, сообщил Росздравнадзор в Telegram-канале."Признака дефицита медицинского изделия "Контактные линзы" в Российской Федерации не зафиксировано", — говорится в публикации.J&J проинформировала ведомство о запланированном выводе из ассортимента медицинского изделия "Линзы контактные 1-Day Acuvue ТruЕуе with Hydraclear 1" в октябре прошлого года. При этом его поставки продолжались до конца первого квартала 2023-го.Уход с российского рынка именно этих контактных линз никак не отразится на удовлетворении спроса, подчеркнули в Росздравнадзоре. Сейчас госреестре медицинских изделий содержатся сведения о 134 наименованиях линз, 13 из которых производятся в том числе Johnson & Johnson, добавили в ведомстве.В четверг в пресс-службе фармкомпании "Протек", официального дистрибьютора J&J, сообщили РИА Новости, что американская компания предупредила партнеров в России о приостановке поставок контактных линз в страну.

https://ria.ru/20230525/jj-1874084704.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), johnson & johnson, экономика, дефицит