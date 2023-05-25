https://ria.ru/20230525/linzy-1874045963.html

Johnson & Johnson приостановит поставки контактных линз в Россию

Johnson & Johnson приостановит поставки контактных линз в Россию - РИА Новости, 25.05.2023

Johnson & Johnson приостановит поставки контактных линз в Россию

Американская компания Johnson & Johnson (J&J), крупнейший в мире производитель товаров для здоровья, предупредила партнеров в России о приостановке импорта... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T11:45

2023-05-25T11:45

2023-05-25T15:35

экономика

россия

johnson & johnson

протек

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Американская компания Johnson & Johnson (J&J), крупнейший в мире производитель товаров для здоровья, предупредила партнеров в России о приостановке импорта контактных линз в страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе фармкомпании "Протек", которая является официальным дистрибьютором.В среду "Коммерсантъ FM" со ссылкой на участников рынка сообщил о том, что поставщики товаров Johnson & Johnson стали рассылать оптикам уведомления о приостановке импорта. В портфеле американского бренда, например, линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes.Тогда же в пресс-службе Минпромторга России сообщили, что министерство при прекращении брендами поставок контактных линз в Россию оперативно рассмотрит вопрос об их включении в перечень параллельного импорта."Компания Johnson & Johnson предупредила партнеров о приостановке импорта контактных линз", — сообщил генеральный директор "Протека" Дмитрий Погребинский, чьи слова приводятся в сообщении.Он также отметил, что на сегодняшний день на российском рынке в продаже в достаточном объеме представлены линзы импортного производства, поэтому риска возникновения дефектуры этого товара они не видят.В марте прошлого года Johnson & Johnson сообщила, что приостанавливает ввоз своих средств личной гигиены на территорию России. Как следует из отчета российского юрлица Johnson & Johnson за 2022 год, опубликованного в конце марта, руководство компании принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности и оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам, в частности, "предпринимает все необходимые усилия для обеспечения бесперебойных поставок продукции общества на российский рынок".Johnson & Johnson — американский производитель товаров для красоты и здоровья. Выпускает изделия и оборудование медицинского назначения, лекарственные препараты и товары для гигиены и здоровья человека. Компания основана в 1886 году, ее штат составляет более 140 тысяч сотрудников.

https://ria.ru/20230114/johnson-1844787034.html

https://ria.ru/20230516/biznes-1872041226.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, johnson & johnson, протек , министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции в отношении россии