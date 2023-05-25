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В Ленобласти построят общежитие для участников СВО - РИА Новости, 25.05.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
10:59 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/lenoblast-1874030056.html
В Ленобласти построят общежитие для участников СВО
В Ленобласти построят общежитие для участников СВО - РИА Новости, 25.05.2023
В Ленобласти построят общежитие для участников СВО
Новое общежитие для участников специальной военной операции (СВО) откроется во Всеволожске Ленинградской области при региональном Мультицентре социальной и... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:59
2023-05-25T10:59
ленинградская область
жилье
всеволожск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Новое общежитие для участников специальной военной операции (СВО) откроется во Всеволожске Ленинградской области при региональном Мультицентре социальной и трудовой интеграции в 2024 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в новом доме на 19 квартир будут созданы специальные условия для граждан, нуждающихся в постоянном социально-бытовом и социально-средовом сопровождении. На каждом из трех этажей разместится просторная кухня-гостиная для досуга проживающих. Снаружи будут оборудованы парковки для машин и велосипедов. Общая площадь застройки составляет 317 квадратных метров.Разрешение на возведение объекта уже получено. Реализацией проекта займется инвестор, который прошлой весной построил Дом сопровождаемого проживания для инвалидов рядом с Мультицентром социальной и трудовой интеграции, пояснили в пресс-службе."С серьезными проблемами надо работать задолго до того, как они возникнут. Мы оказались максимально готовы к поддержке участников СВО и членов их семей благодаря опыту, приобретенному при реализации нашей региональной модели комплексного сопровождения граждан с инвалидностью. Готовность государственных служб сегодня определяет состояние общества завтра", - отметила директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко.
https://ria.ru/20230505/razvitie-1869983598.html
всеволожск
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жилье, всеволожск
Ленинградская область , Жилье, Всеволожск

В Ленобласти построят общежитие для участников СВО

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Стройка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Новое общежитие для участников специальной военной операции (СВО) откроется во Всеволожске Ленинградской области при региональном Мультицентре социальной и трудовой интеграции в 2024 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в новом доме на 19 квартир будут созданы специальные условия для граждан, нуждающихся в постоянном социально-бытовом и социально-средовом сопровождении. На каждом из трех этажей разместится просторная кухня-гостиная для досуга проживающих. Снаружи будут оборудованы парковки для машин и велосипедов. Общая площадь застройки составляет 317 квадратных метров.
Новостройки в районе Мурино - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Ленобласть выступает за комплексное развитие территорий
5 мая, 17:08
Разрешение на возведение объекта уже получено. Реализацией проекта займется инвестор, который прошлой весной построил Дом сопровождаемого проживания для инвалидов рядом с Мультицентром социальной и трудовой интеграции, пояснили в пресс-службе.
"С серьезными проблемами надо работать задолго до того, как они возникнут. Мы оказались максимально готовы к поддержке участников СВО и членов их семей благодаря опыту, приобретенному при реализации нашей региональной модели комплексного сопровождения граждан с инвалидностью. Готовность государственных служб сегодня определяет состояние общества завтра", - отметила директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко.
 
Ленинградская областьЖильеВсеволожск
 
 
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