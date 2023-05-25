https://ria.ru/20230525/lenoblast-1874030056.html

В Ленобласти построят общежитие для участников СВО

В Ленобласти построят общежитие для участников СВО - РИА Новости, 25.05.2023

В Ленобласти построят общежитие для участников СВО

Новое общежитие для участников специальной военной операции (СВО) откроется во Всеволожске Ленинградской области при региональном Мультицентре социальной и... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T10:59

2023-05-25T10:59

2023-05-25T10:59

ленинградская область

жилье

всеволожск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Новое общежитие для участников специальной военной операции (СВО) откроется во Всеволожске Ленинградской области при региональном Мультицентре социальной и трудовой интеграции в 2024 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в новом доме на 19 квартир будут созданы специальные условия для граждан, нуждающихся в постоянном социально-бытовом и социально-средовом сопровождении. На каждом из трех этажей разместится просторная кухня-гостиная для досуга проживающих. Снаружи будут оборудованы парковки для машин и велосипедов. Общая площадь застройки составляет 317 квадратных метров.Разрешение на возведение объекта уже получено. Реализацией проекта займется инвестор, который прошлой весной построил Дом сопровождаемого проживания для инвалидов рядом с Мультицентром социальной и трудовой интеграции, пояснили в пресс-службе."С серьезными проблемами надо работать задолго до того, как они возникнут. Мы оказались максимально готовы к поддержке участников СВО и членов их семей благодаря опыту, приобретенному при реализации нашей региональной модели комплексного сопровождения граждан с инвалидностью. Готовность государственных служб сегодня определяет состояние общества завтра", - отметила директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко.

https://ria.ru/20230505/razvitie-1869983598.html

всеволожск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, всеволожск