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Рубль перешел к укреплению на Московской бирже

Рубль перешел к укреплению на Московской бирже - РИА Новости, 25.05.2023

Рубль перешел к укреплению на Московской бирже

Курс рубля перешел к росту против основных торгуемых на Московской бирже валют, следует из данных торгов. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T12:26

2023-05-25T12:26

2023-05-25T12:26

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

егор жильников

евро

россия

промсвязьбанк

рубль

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Курс рубля перешел к росту против основных торгуемых на Московской бирже валют, следует из данных торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 12.04 мск снижается на 25 копеек, до 79,90 рубля, евро - на 59 копеек, до 85,78 рубля, юаня – на 6 копеек, до 11,27 рубля, следует из данных Московской биржи. Утром доллар максимально дорожал до 80,40 рубля, юань – до 11,34 рубля. В частности, курс юаня к российской валюте, ввиду отступления китайской валюты к доллару на форексе, может продолжить сползать в направлении минимумов мая - в зону 11-11,2 рубля, оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка. По большому же счету торговая активность спекулятивных участников невысока ввиду отсутствия значимых новостных триггеров, добавляет он. Что же касается самого доллара, то пик майского налогового периода приходится на ближайший понедельник, и продажи валюты могут усилиться, что способно поддержать движение курса ниже 80 рублей за доллар, добавляет Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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