https://ria.ru/20230525/kultura-1874133280.html

Ректор ГИТИСа положительно оценил статью Богомолова о русской интеллигенции

Ректор ГИТИСа положительно оценил статью Богомолова о русской интеллигенции - РИА Новости, 25.05.2023

Ректор ГИТИСа положительно оценил статью Богомолова о русской интеллигенции

"Особняковая интеллигенция" России в трудную минуту отворачивается от страны, заявил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Так он прокомментировал... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T16:29

2023-05-25T16:29

2023-05-25T16:29

культура

константин богомолов

григорий заславский

гитис

госдума рф

россия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "Особняковая интеллигенция" России в трудную минуту отворачивается от страны, заявил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Так он прокомментировал статью Константина Богомолова "Диетическое горе" для агентства, чем согласился с автором. "Я согласен с Константином Юрьевичем… Это то, что для, к сожалению, той самой особняковой интеллигенции, о которой иронично пишет Константин Богомолов, совершенно свойственно. Когда они деньги получали бюджетные, государственные, что не мешало им в первую же трудную минуту начать поливать нашу страну", – сказал собеседник агентства.Он отметил важность того, что слова Богомолова не расходятся с его последними высказываниями на сцене, например, в постановках "Таня" и "Вечно живые". "Я думаю, что для многих тех, кто уехал, это решение осознается как трагическое. Но в жизни очень трудно какие-то решения откатить, перелистать обратно. Вообще мне интересно, как Константин Юрьевич развивается. Пожалуй, он один из немногих художников, который может быть назван соразмерным эпохе. И в своем осмыслении и художественном, и вот в этом виде такого публицистического текста, как и предыдущий его текст про закат Европы ("Похищение Европы 2.0" – ред.) такого манифестианного толка", – заключил Заславский.Ранее свою позицию о статье Богомолова высказали представители фракций Госдумы. Политики согласились с режиссером и дали свою оценку ситуации.

https://ria.ru/20230524/russia-1873743274.html

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константин богомолов, григорий заславский, гитис, госдума рф, россия